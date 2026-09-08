Calendario de Frentes Fríos: los que se esperan en el año y los que se prevén en septiembre

Calendario de Frentes Fríos Los Frentes Fríos en México aumentarán durante la temporada 2026-2027, según pronósticos del Servicio Metereológico Nacional.

A dos semanas del inicio oficial de la época otoñal, México ya experimenta los primeros cambios climáticos típicos de la temporada, generando así el surgimiento de la duda común que invade a la población mexicana una vez que la carrera de los últimos meses del año da comienzo: ¿cuántos Frentes Fríos enfrentará el país en lo que queda del 2026 y en qué momento darán inicio?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), presentó el informe preliminar del pronóstico de Frentes Fríos para la temporada 2026-2027, revelando una cifra superior al promedio de 50 registrados entre 1990 y 2020.

SMN prevé 56 Frentes Fríos en México durante el 2026-2027: calendario completo de la temporada

El SMN pronosticó 56 Frentes Fríos para la temporada 2026-2027 en México, cifra que supera el promedio de registros anteriores (50 Frentes Fríos).

De acuerdo con la autoridad climática, el alza está relacionada con el fenómeno El Niño, cuya presencia favorece condiciones más húmedas e incluso fomentará la manifestación de fuertes vientos, oleaje y lluvias en zonas del Golfo de México; hacia el fin de año, prevén que El Niño se fortalezca y alcance su punto más elevado para la primavera del 2027.

En cuanto a los 56 Frentes Fríos pronosticados para la temporada 2026-2027 de México, el Servicio Metereológico Nacional prevé que inicien durante el mes presente, elevándose significativamente durante la última etapa del año.

Según el reporte preliminar, los Frentes Fríos se distribuirán de la siguiente manera:

3 en septiembre de 2026.

7 en octubre de 2026.

8 en noviembre de 2026.

9 en diciembre de 2026.

8 en enero de 2027.

7 en febrero de 2027.

6 en marzo de 2027.

6 en abril de 2027.

2 en mayo de 2027.

Vázquez Romaña destacó que más del 50% de la actividad de la temporada se concentrará entre noviembre y febrero, acumulando cerca de 32 Frentes Fríos. Por otra parte, advirtió la posibilidad de que se registren ciclones tropicales durante la transición de verano a otoño.

¿Por qué se prevén más Frentes Fríos en México para la temporada 2026-2027?

La temporada pasada, 2025-2026, el SMN había pronosticado 48 Frentes Fríos antes de que la cifra se consolidara en 50, por lo que el incremento preliminar a 56 Frentes Fríos previstos para la temporada 2026-2027 ha generado dudas entre la población; no obstante, el funcionario enfatizó que se debe principalmente al fortalecimiento del fenómeno climático El Niño, patrón océano-atmosférico con una variabilidad de 2 a 7 años.

El funcionario enfatizó que esta temporada de #FrentesFríos estará marcada por la fase cálida del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur #ENOS, que seguirá fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias, y alcanzará su máxima intensidad de El Niño muy fuerte, hacia el fin… pic.twitter.com/rqP2OLoVS5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Según lo reportó el informe de la Comisión Nacional del Agua a través del SMN, este fenómeno se intensificará a finales del 2026, lo que incrementará la probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México.

Las complicaciones de Frentes Fríos y lluvias para el final del año, así como la intensificación del viento y oleaje, se manifestarán principalmente en estados como:

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Coahuila.

Sonora.

Península de Baja California

Por su parte, Protección Civil recomendó vestir en capas, cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos, consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, además de cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos durante los eventos de bajas temperaturas en el país.