¿Bajará o subirá el ISR? Todos los ajustes de impuestos que plantea la Ley de Ingresos de 2026

ISR Hacienda entregó el Paquete Económico

El ISR tendrá cambios en 2027, aunque la propuesta de la Secretaría de Hacienda no plantea un aumento general de su tasa. El Paquete Económico 2027, entregado este martes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, propone modificar las reglas de deducciones, pérdidas fiscales, intereses y otros mecanismos que utilizan las empresas para determinar su carga tributaria.

El planteamiento parte de un diagnóstico de Hacienda sobre la recaudación. El Gobierno de México sostiene que el actual esquema de deducciones tiene una efectividad baja, al grado de que 9 de cada 10 empresas no pagan impuestos o enfrentan tasas efectivas muy reducidas. Para la autoridad, esta situación dificulta la recaudación del Sistema de Administración Tributaria y abre espacios que pueden ser aprovechados para disminuir el pago de impuestos.

Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda propone adecuaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el propósito de combatir la evasión y la elusión fiscal. La intención es que la contribución de las empresas tenga mayor correspondencia con su capacidad económica y cerrar el camino al uso de factureras para acreditar deducciones.

¿Subirá o bajará el ISR en 2027?

La propuesta no establece un aumento general de la tasa del ISR. El cambio se encuentra en las reglas que determinan qué deducciones pueden aplicar las empresas y bajo qué condiciones pueden utilizar determinados mecanismos para reducir su utilidad fiscal.

Esto significa que el impacto dependerá de cada contribuyente. Las empresas que actualmente recurren a deducciones, pérdidas fiscales o deducción de intereses para disminuir su base fiscal podrían enfrentar un escenario distinto si las modificaciones planteadas por Hacienda son aprobadas.

La propuesta también contempla ampliar el régimen simplificado para empresas que obtengan menos de 50 millones de pesos al año y para personas físicas con ingresos de hasta 5 millones de pesos anuales.

Para estos contribuyentes se plantea una tasa de ISR de 2.5 por ciento. Quienes se encuentren bajo este esquema no podrán aplicar deducciones.

De esta manera, Hacienda propone una alternativa simplificada para determinados niveles de ingresos, al tiempo que modifica las reglas generales de deducción dentro de la Ley del ISR.

Más cambios en la propuesta Ley del Impuesto Sobre la Renta

La deducción de intereses tendría un límite menor. Hacienda también plantea modificar el límite para deducir intereses netos. El porcentaje pasaría de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada.

Los montos que no puedan deducirse en el ejercicio correspondiente podrán aplicarse durante los siguientes 10 ejercicios.

La propuesta modifica así el porcentaje que puede utilizarse para disminuir la utilidad fiscal mediante intereses netos, aunque conserva un periodo posterior para aprovechar las cantidades que no hayan podido deducirse.

¿Aumenta el IEPS para refrescos, cervezas o alimentos altos en sodio?

Dentro de la información proporcionada sobre el Paquete Económico 2027, no se contempla ningún aumento en el IEPS para refrescos, cervezas o alimentos altos en sodio.

¿Qué busca Hacienda con los cambios al ISR?

El Gobierno plantea estas modificaciones bajo el argumento de que existe un deber del Estado de promover el desarrollo nacional, procurar el bienestar de la población y establecer medidas que garanticen una contribución correcta y justa.

La Secretaría de Hacienda sostiene que los cambios permitirán fortalecer la equidad tributaria y hacer que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica.

Otro de los objetivos centrales es combatir la evasión y la elusión fiscal, particularmente mediante mecanismos que permitan cerrar el paso al uso de factureras como una vía para acreditar deducciones.

Hacienda también señala que estos esfuerzos permitirán ampliar gradualmente el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de la política económica.



