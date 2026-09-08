Ganadores y perdedores en el Presupuesto 2027; Energía la más “tijereteada” con 181, 804mmdp

Fuerte reajuste presupuestal en el Sector eléctrico para 2027

El gobierno federal proyecta para el próximo año un gasto de 10.5 billones de pesos donde planteó incrementos importantes a rubros como salud , bienestar y educación pero también fuertes recortes al sector energético, entre ellos la CFE, a la CNDH e incluso a la Fiscalía General de la República, justo en medio de la ola creciente de inseguridad y combate al crimen organizado en el país.

El recorte más fuerte es a la Secretaría de Energía, a la que se plantea un recorte de 181, 804.9 mmdp,, casi tres cuartas partes del presupuesto que se le asignó en este 2026.

Para este año la Secretaria de Energía tiene un presupuesto de 267,439 mmdp y para e 2027 se propone un presupuesto de 85, 634 mmdp. Es decir, un recorte de 181,804.9 mmdp.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también perfila un fuerte recorte de 30 , 819.6 mmdp, al pasar de un presupuesto de 554, 567.5 en este año a una propuesta de 523, 749.9 mmdp para el 2027.

El rubro de seguridad no se salvó pues se perfila un recorte de 165.8 mdp a la FGR al pasar de un presupuesto de 21,059 mmdp a 20, 893 mmdp para 2027.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también sufrirá un recorte de 183.4 mdp al pasar de un presupuesto de 1,834 mmdp a 1,650 mmdp en 2027.

Otro afectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación es el Instituto Nacional Electoral, que solicitó más de 46 mil millones de pesos para 2027, año de elecciones, , pero Hacienda le quitó 4 mil 300 millones de pesos, que se había presentado como presupuesto precautorio para una eventual consulta popular.

De tal forma que el presupuesto enviado por Hacienda asciende a 42 mil 274 millones 541 mil 672 pesos, aunque falta por ver si la Cámara de Diputados determina alguna reducción a ese rubro en el análisis del proyecto.

GANADORES

Los ganadores en este Paquete Económico son la Secretaria del Bienestar que suma otros 22, 596.3 mmdp a su de por sí abultado Presupuesto de este año,que se destinará en gran parte a programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores.

Bienestar pasa de un presupuesto de 674, 510 mmdp a 697, 106.3 mmdp para este año

En medio de la mala calificación que registró México en la prueba PISA, La SEP tendrá un aumento a su presupuesto de 63, 616 mmdp al pasar de 513,015 mmdp a 576, 631 mmdp.

Otro más es el Poder Legislativo que tendrá un aumento de 40. 9 mdp respecto a este año al pasar de 17, 529.1 a 17, 931 mmdp.

El Paquete Económico 2027 evidencia un claro viraje operativo: un repliegue significativo de los recursos directos asignados a la Secretaría de Energía y CFE, frente a una consolidación del gasto social (Educación y Salud del Bienestar) y una mayor fortaleza financiera para las Fuerzas Armadas (Marina y Defensa), en un marco general de acotamiento presupuestal para los órganos autónomos y judiciales.

La Marina perfila un aumento a su Presupuesto de 15, 296 mmdp para el próximo año al pasar de 66, 825.8 mmdp a 81, 223 mmdp en 2027.

Algo similar a la Sedena que tendrá un incremento de 14, 953 mmdp pues de 170, 753 mmdp en este año pasará a 185, 706 mmdp.