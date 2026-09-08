Capturan a “Tronco”, y Milton “N”, implicados en la desaparición de 10 mineros en Sinaloa

Detenidos Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N". (SSPC)

Fueron detenidos Ángel “N”, alias “Tronco”, y Milton “N”, relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, en enero de 2026.

En el despliegue se aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

En febrero del 2026, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, confirmó que de acuerdo a las investigaciones realizadas en el caso de desaparición de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de La Concordia en el estado de Sinaloa, el delito fue cometido por una célula del cártel de Los Chapitos.

De acuerdo con García Harfuch, tras interrogar a los primeros cuatro detenidos presuntamente implicados en el caso, el móvil de la desaparición fue que los mineros fueron confundidos con miembros del cartel contrario, o sea Los Mayos.

El primero de los detenidos fue Gabriel “N”, alias “Gabito”, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción “Los Menores”, en Rosario, Sinaloa.