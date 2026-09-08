Paquete económico 2027: prevé avances en la relación comercial de América del Norte

Entrega del Paquete Económico 2027 CIUDAD DE MÉXICO, 08SEPTIEMBRE2026.- Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2027 a Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, evento realizado en el Salón Legisladores de la República del Recinto Legislativo de San Lázaro. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Este martes, fue entregado el Paquete Económico 2027, en donde se destacó los riesgos a la baja, además de las oportunidades a futuro para el país.

Oportunidades

Entre las oportunidades figura la reducción de las tensiones geopolíticas y de las presiones sobre los precios de la energía y otras materias primas, favoreciendo así a la desinflación, y el aumente al ingreso real y el crecimiento de la economía mundial.

Asimismo, un mayor dinamismo de la economía y la producción industrial de EU, que incremente la demanda de manufacturas mexicanas, particularmente en los sectores con mayor integración productiva regional.

Se destacó los avances en la relación comercial de América del Norte, reduciendo la incertidumbre y favoreciendo los flujos de comercio, inversión y relocalización de cadenas productivas.

Se prevé una mayor inversión asociada con la inteligencia artificial y la infraestructura digital, que impulse la demanda de equipo de cómputo y electrónicos, la actividad manufacturera y el comercio regional.

El paquete económico asegura condiciones financieras más favorables y una recuperación más rápida de la inversión privada, ante menores tasas de interés y primas de riesgo.

Además, indica una mayor certidumbre comercial y una ejecución más rápida de los proyectos de inversión privados y del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que impulsen la inversión, la construcción y los sectores proveedores de insumos y servicios.

El documento añade un apartado donde destacan diversos punto que considera factores a la baja, donde destaca: