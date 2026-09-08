Paquete económico 2027: prevé avances en la relación comercial de América del Norte

Este martes, fue entregado el Paquete Económico 2027, en donde se destacó los riesgos a la baja, además de las oportunidades a futuro para el país.
Oportunidades
Entre las oportunidades figura la reducción de las tensiones geopolíticas y de las presiones sobre los precios de la energía y otras materias primas, favoreciendo así a la desinflación, y el aumente al ingreso real y el crecimiento de la economía mundial.
Asimismo, un mayor dinamismo de la economía y la producción industrial de EU, que incremente la demanda de manufacturas mexicanas, particularmente en los sectores con mayor integración productiva regional.
Se destacó los avances en la relación comercial de América del Norte, reduciendo la incertidumbre y favoreciendo los flujos de comercio, inversión y relocalización de cadenas productivas.
Se prevé una mayor inversión asociada con la inteligencia artificial y la infraestructura digital, que impulse la demanda de equipo de cómputo y electrónicos, la actividad manufacturera y el comercio regional.
El paquete económico asegura condiciones financieras más favorables y una recuperación más rápida de la inversión privada, ante menores tasas de interés y primas de riesgo.
Además, indica una mayor certidumbre comercial y una ejecución más rápida de los proyectos de inversión privados y del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que impulsen la inversión, la construcción y los sectores proveedores de insumos y servicios.
El documento añade un apartado donde destacan diversos punto que considera factores a la baja, donde destaca:
- Intensificación de las tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente, que podría generar disrupciones en las cadenas globales de valor, mayores precios de materias primas y una desaceleración de la actividad económica mundial.
- Adopción de nuevas medidas arancelarias, barreras comerciales o acciones que reduzcan los flujos de comercio e inversión y afecten la integración de las cadenas productivas de América del Norte.
- Deterioro de las condiciones financieras globales, asociado con mayores rendimientos soberanos, primas de riesgo o correcciones abruptas en la valuación de activos, que eleven el costo y limiten la disponibilidad de financiamiento.
- Mayor frecuencia o intensidad de fenómenos climáticos extremos, con afectaciones sobre la producción, la infraestructura y los precios de alimentos y energéticos.
- Menor dinamismo de la economía y la producción industrial de Estados Unidos, que reduzca la demanda de exportaciones mexicanas y afecte particularmente a las manufacturas con una elevada integración regional.
- Mayor persistencia de las presiones inflacionarias, que retrase la reducción de las tasas de interés y modere la recuperación del consumo, el crédito y la inversión.
- Corrección significativa en la valuación de activos vinculados con la inteligencia artificial, que reduzca la inversión en infraestructura tecnológica y centros de datos, con efectos sobre la demanda de manufacturas mexicanas y el consumo en EU.