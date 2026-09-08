Federación mantiene protección financiera de 595 mdd ante desastres naturales

Labores de limpieza en diversos tramos carreteros de los estados de Guerrero y Oaxaca, tras el paso de huracán (La Crónica de Hoy)

El Gobierno de México cuenta con una protección financiera por 595 millones de dólares contra pérdidas derivadas de terremotos y huracanes, de acuerdo con el apartado de estrategia de aseguramiento ante riesgos catastróficos incluido en el Paquete Económico y Presupuesto 2027.

La información forma parte del documento de Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2027, en el que también se presentan estimaciones sobre las posibles pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales y los mecanismos utilizados para proteger infraestructura pública.

Pérdidas estimada

El documento señala que el grado de vulnerabilidad de la infraestructura pública protegida por el programa presupuestario establecido en el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria asciende a 9,59910/ mil millones de pesos.

Conforme a las estimaciones de la modelación catastrófica de riesgos, para eventos de mayor frecuencia y menor intensidad la pérdida estimada anual asciende a 20.3 mil millones de pesos. Para eventos con una probabilidad anual de ocurrencia de 5 por ciento, la pérdida estimada es de 22.3 mil millones de pesos.

En tanto, para eventos con una probabilidad anual de ocurrencia de 1 por ciento, la pérdida estimada alcanza 62.1 mil millones de pesos. Estas estimaciones sustentan la estrategia financiera de transferencia de riesgos hacia los mercados internacionales especializados.

El esquema permite proteger la infraestructura pública federal y estatal y combina el uso de recursos presupuestarios con mecanismos de transferencia de riesgos mediante la contratación del Seguro para Catástrofes y el Bono para Catástrofes.

Seguro para Catástrofes

El Seguro para Catástrofes del Gobierno Federal tiene vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 y tiene como objetivo atender los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores de mayor magnitud.

Este instrumento cuenta con dos componentes. El primero es el Fondo de Administración de Pérdidas, con recursos por 400 millones de pesos, que se ejercen mediante un ajuste tradicional de daños y atienden riesgos asociados con fenómenos geológicos, hidrometeorológicos e incendios forestales.

El segundo corresponde al Seguro Paramétrico, que cuenta con una suma asegurada de 10 mil millones de pesos, el doble de la cobertura contratada en 2025. Su activación es automática cuando se cumplen los parámetros establecidos para los riesgos de sismo, erupción volcánica, huracán e inundación.

Bonos para Catástrofes

Además del seguro, el Gobierno de México cuenta con una protección financiera por 595 millones de dólares contra pérdidas derivadas de terremotos y huracanes, mediante cuatro clases de Bonos para Catástrofes emitidos a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La Clase A corresponde a terremotos de baja frecuencia, con una suma asegurada de 225 millones de dólares, mientras que la Clase B contempla terremotos de alta frecuencia, con una suma asegurada de 70 millones de dólares.

La Clase C está destinada a huracanes del Atlántico, con una suma asegurada de 125 millones de dólares. Por su parte, la Clase D corresponde a huracanes del Pacífico, con una cobertura de 175 millones de dólares.

Asesoría a dependencias

El documento también reporta que, de septiembre de 2025 al 7 de agosto de 2026, se brindó asesoría técnica sobre 21 solicitudes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Las solicitudes estuvieron relacionadas con la elaboración y mejora de programas de aseguramiento, la generación de ahorros en el costo de las primas, mejoras en la gestión del riesgo del Gobierno Federal y la optimización de los niveles de cobertura y deducibles.

También se contemplaron esquemas de aseguramiento dentro de las acciones de asesoría técnica reportadas en el documento.