Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 8 de septiembre?

Alerta Sísmica Sismo hoy 8 de septiembre en México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se registró esta tarde 8 de septiembre, un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter a las 19:28:12 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Aunque el movimiento fue de magnitud baja y no perceptible por la población, el SSN sigue registrado el movimiento que recaban sus sensores.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Símica Mexicano (SASMEX), es una red de sensores que al detectar un sismo de gran magnitud emite una señal que utiliza ondas de radio para alertar a las ciudades con cobertura dando cierto tiempo de anticipación.

Desde el 2012 abarca 96 sensores sísmico alrededor de la región sísmica del país, en la Placa de Cocos y Placa de Norteamérica en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Colima, Puebla y Jalisco.

¿Por qué no sonó la alerta en celulares?

La alerta sísmica no se activa con una magnitud fija inmediata, sino que depende de la energía sísmica que genera y su distancia del epicentro con la capital del país.

Alerta sísmica celular. Simulacro Nacional ante un sismo. FOTO: VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO.COM (Victoria Razo)

También, se necesita que mínimo dos estaciones sensoriales detecten los niveles de energía en los primeros segundos del sismo.

¿Cuándo se creó la alerta sísmica nacional?

Después del terremoto de 1985, que dejó miles de pérdidas humanas y materiales, fue que se empezó a trabajar en un sistema para detectar este tipo de fenómenos naturales.

En 1986, el ingeniero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Manuel Espinosa Aranda, inauguró el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que tenía como propósito la creación de herramientas sísmicas para mitigar daños.

Posteriormente en 1989 se creó el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEX) y fue en el año de 1991 que empezó a operar con doce estaciones en la costa de Acapulco, Guerrero.