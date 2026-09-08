Buscan a Hugo Alejandro, alumno de la BUAP desaparecido

Hugo Alejandro Hernández Tello. Foto de Hugo Alejandro (vía Fiscalía General de Estado de Puebla) (Fiscalía General de Estado de Puebla/Fiscalía General de Estado de Puebla)

De acuerdo con el Boletín de Búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, la última vez que se vio al joven de 25 años fue el pasado 5 de septiembre en la colonia Zaragoza en el estado de Puebla después de jugar fútbol.

Hugo vestía un playera blanca con franjas rojas en la parte superior, bermuda de color azul marino y/o negro, tenis negros blancos con franjas negras, además de llevar una mochila negra.

Información de Hugo Alejandro

Hugo Alejandro Hernández Tello es un estudiante de tercer semestre en la licenciatura de Administración de Empresas en la modalidad semiescolarizada de la BUAP.

Mide 1.70 metros de altura y como seña particular, cuenta con un lunar en la barbilla del lado derecho.

¿Qué ha dicho la BUAP al respecto?

La BUAP, por medio de su red social Facebook, subió una publicación donde solicita ayuda para localizar a Hugo Alejandro y, ante cualquier información, contactarse con las autoridades correspondientes.

Números de ayuda

Cualquier información recibida será confidencial y anónima, de acuerdo con la Fiscalía de Puebla, con el objetivo de incitar a las personas a dar algún dato sobre el paradero de Hugo vía telefónica.

22 1283 8142

22 2214 6402

22 2214 6405

También puedes contactarte por medio de correo electrónico boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx si cuentas con alguna información sobre el estudiante de la BUAP.