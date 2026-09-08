Pase Turístico Nuevo León 2026: ¿quiénes deben tramitarlo y cómo pedirlo? Conoce qué necesitas para tramitar el Pase Turístico Nuevo León, a partir de qué fecha será obligatorio y para quiénes (Unsplash)

Tras el anuncio del Pase Turístico para placas foráneas en Nuevo León, conoce qué es, para qué sirve y demás detalles sobre este nuevo trámite.

El pasado 4 de septiembre, el Instituto de Control Vehicular (ICV) publicó los lineamientos del Pase Turístico de Nuevo León 2026, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber sobre este trámite.

¿Qué es el Pase Turístico de Nuevo León y quiénes deben tramitarlo?

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular, el objetivo del Pase Turístico de Nuevo León es mejorar el control vehicular y la seguridad en el estado.

El trámite será obligatorio para vehículos particulares foráneos que ingresen a Nuevo León por motivos turísticos o de estancia temporal.

Por lo que deberán tramitar el Pase Turístico de Nuevo León aquellos vehículos con placas foráneas que deseen circular en el estado. En el caso de los carros, el pase se deberá colocar en la parte frontal y trasera, mientras que, en las motocicletas, el conductor deberá portarlo físicamente junto con sus demás documentos.

Requisitos y cómo tramitar el Pase Turístico de Nuevo León

Aunque aún no es posible tramitar el Pase Turístico de Nuevo León, podrás hacerlo a través de la página web del Instituto de Control Vehicular del estado.

De acuerdo con el ICV, para tramitar el Pase Turístico de Nuevo León necesitarás:

Tarjeta de circulación

Licencia vigente

Póliza de seguro vigente

Teléfono de contacto y de emergencia.

¿Cuál es el costo y vigencia del Pase Turístico?

El trámite del Pase Turístico de Nuevo León será completamente gratuito y comenzará a operar 45 días naturales después de la entrada en vigor del Acuerdo. Tendrá una vigencia desde 1 hasta un máximo de 30 días naturales por año.

En caso de que pases esos 30 días de circulación en Nuevo León, se deberá tramitar el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP).