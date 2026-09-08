Concentra Pensión para Adultos Mayores, gran parte de Presupuesto social: 543.5 mil millones de pesos.

Pensión Bienestar Adultos Mayores, de los programas prioritarios que más concentra recursos (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

Los programas prioritarios recibirán para el próximo año 1 billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB donde destaca la Pensión para Adultos Mayores que concentra 543.5 mil millones de pesos.

Mientras que a programas y becas educativas se les destinarán 210.6 mil millones y a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se le destinarán 37.4 mil millones y 5 mil millones para Salud Casa por Casa.

“Estos recursos permitirán seguir ampliando derechos y fortaleciendo el piso de bienestar de las familias mexicanas”, establece

En 2027, la actividad económica estará impulsada por el consumo interno, la inversión pública y privada y una mayor contribución del sector externo.

La recuperación del salario real, la generación de empleo y los Programas para el Bienestar seguirán fortaleciendo el poder adquisitivo de las familias y la economía popular.

CONTRA LA EVASIÓN

El próximo año, el gobierno federal busca endurecer el combate a la evasión para que el Estado pueda contar con mayores recursos para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo productivo.

Los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB, sin crear nuevos impuestos.

Este resultado se apoyará en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas.

Por ello, la política hacendaria mantendrá una conducción responsable de las finanzas públicas. En 2027, los RFSP se ubicarán en 3.9% del PIB, 1.8 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2024.

Esta reducción permitirá disminuir las necesidades de financiamiento y mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible.

PLAN MEXICO

El Plan México será uno de los principales motores de esta estrategia. A través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.

Entre 2026 y 2030, la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos en infraestructura para energía, agua y transporte, así como de financiamiento.