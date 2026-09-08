Paquete Económico 2027 detalla avances en pensiones y seguros

pensiones y AFORE, seguros y finanzas (Imagen hecha con IA)

El Paquete Económico y Presupuesto 2027 incluye un balance sobre la evolución de los sectores de pensiones, asegurador y afianzador durante 2026, con datos sobre los recursos administrados por las AFORE, las inversiones de las SIEFORE, el comportamiento de las compañías de seguros y las medidas de protección financiera ante fenómenos naturales.

La información forma parte del Anexo II.1, “Evolución de los sectores de pensiones y asegurador en 2026”, del documento de Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2027.

Sistema de pensiones

A junio de 2026, se emitieron 120 mil 900 pensiones bajo la Ley vigente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De ellas, 120 mil 533 correspondieron a pensión garantizada, 344 a renta vitalicia y 23 a retiros programados, modalidades que beneficiaron a 107 mil 573 trabajadores por la disminución del requisito de semanas cotizadas, equivalente a 89 por ciento del total.

Los pensionados por el Régimen 97 obtuvieron un beneficio promedio de 5 mil 298 pesos, monto 21 por ciento superior al de la Pensión Garantizada sin la reforma. En tanto, la comisión promedio de las AFORE durante 2026 fue de 0.538 por ciento, menor que la registrada en 2025.

El documento señala que un menor cobro de comisiones incrementa los saldos de las cuentas individuales y genera mejores pensiones para las personas trabajadoras. Si este nivel de comisiones permanece, se estima que para 2031 las cuentas acumularán 214 mil millones de pesos adicionales para el financiamiento de pensiones.

Desde la materialización de la portabilidad de derechos pensionarios para personas con cotizaciones en el IMSS y en el ISSSTE en 2023 y hasta junio de 2026, un total de 3 mil 278 pensionados obtuvo una pensión mediante este mecanismo y dispuso de recursos correspondientes a ambos regímenes, por un monto total de 2 mil millones de pesos.

En el caso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, a agosto de 2026 se habían pagado 610.5 millones de pesos a 8 mil 665 personas, quienes igualaron su ingreso laboral con su ingreso en la edad de retiro. Del total pagado, 92 por ciento correspondió a jubilados del IMSS y el 8 por ciento restante al ISSSTE.

Por el lado de los ingresos, a junio de 2026 el Fondo de Pensiones para el Bienestar recibió aportaciones por 6.5 mil millones de pesos. De los recursos de las cuentas inactivas de personas mayores de 70 años en el caso del IMSS y de 75 años para el ISSSTE ingresaron 5.6 mil millones de pesos, mientras que por el cobro de adeudos pendientes de pago ante el ISSSTE obtuvo 0.9 mil millones.

Recursos administrados

A junio de 2026, los recursos administrados por las AFORE alcanzaron 8 mil 951.8 mil millones de pesos, equivalentes a 25.2 por ciento del PIB. El documento las coloca como el segundo intermediario financiero más importante del país, después de la banca comercial, con 21.7 por ciento de la participación total.

Las AFORE administran más de 70 millones de cuentas y registran un rendimiento histórico real de 5.04 por ciento y un rendimiento nominal de 10.69 por ciento.

El mercado de rentas vitalicias para pensiones de contribución definida y de beneficio definido otorgó, desde el inicio de operaciones y hasta julio de 2026, un total de 434 mil 30 pensiones. De estas, 81 por ciento correspondieron al IMSS y 19 por ciento al ISSSTE, por un monto constitutivo de 466.7 mil millones de pesos.

En cuanto a las inversiones de las SIEFORE, a junio de 2026 se destinaron 287.4 mil millones de pesos al financiamiento del sector energético, equivalente a 3.2 por ciento de los activos totales. También se registraron mil 51.9 mil millones de pesos en el sector de infraestructura y 110.7 mil millones de pesos para el financiamiento de carreteras.

Respecto de los instrumentos estructurados, se invirtieron 696.1 mil millones de pesos en Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIS), mientras que en Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) se colocaron 272.8 mil millones de pesos, equivalentes a 35 por ciento del total colocado.

Además, se mantuvo una posición de 47.52 por ciento en bonos gubernamentales a tasa fija nominal emitidos a largo plazo. En valores extranjeros se utilizó 16.08 por ciento del límite de 20 por ciento.

El plazo promedio ponderado de las inversiones de las SIEFORE fue de 4 mil 52 días, equivalente a 11.1 años, de acuerdo con el documento.

Sector asegurador

A junio de 2026, el sector asegurador y afianzador contaba con 113 compañías en operación, que reportaron primas directas por 569.8 mil millones de pesos durante el primer semestre del año. Esto representó un incremento real de 1.3 por ciento respecto a junio de 2025.

La suma de los activos del sector ascendió a 3,207.9 60 mil millones de pesos, con un incremento real de 6.9 por ciento frente al mismo periodo de 2025. Durante el primer semestre de 2026, las inversiones alcanzaron 2,513.9 mil millones de pesos, con un crecimiento real de 8.3 por ciento, mientras que las reservas técnicas ascendieron a 2,557.2 mil millones de pesos, 7.9 por ciento más que en junio de 2025.

En cuanto al perfil de riesgo, a marzo de 2026, de las instituciones de seguros y fianzas que contaron con esta clasificación, 67 mostraron un riesgo bajo; cinco, medio bajo; 26, medio; cinco, medio alto, y ocho presentaron un perfil de riesgo alto.

Entre los problemas señalados para las instituciones con perfiles de mayor riesgo se encuentran faltantes en la cobertura de parámetros regulatorios, observaciones detectadas mediante funciones de vigilancia, visitas de inspección o señaladas en los dictámenes de auditores externos y actuarios independientes, así como deficiencias graves que afectan el nivel de operación o funcionamiento de la institución.