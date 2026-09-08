CFE y Pemex refuerzan coordinación para garantizar energía eléctrica en el surestE

CFE y Pemex en el Sureste de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron una reunión de trabajo en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex y una visita técnica a la Central de Cogeneración Nuevo Pemex, en Tabasco, como parte de las acciones para fortalecer la operación del sistema eléctrico en el sureste del país.

Durante la jornada, ambas empresas analizaron las condiciones operativas y de infraestructura relacionadas con el suministro eléctrico, además de establecer acciones de atención y mejora para fortalecer la operación de la Red Nacional de Transmisión, infraestructura encargada de transportar la energía hacia distintas regiones del país.

Los trabajos buscan contribuir a que el suministro eléctrico se mantenga de manera continua, confiable y segura, a partir de una mayor coordinación entre las empresas públicas del sector energético.

En el caso de Pemex, se fortalecen las condiciones de confiabilidad, seguridad y eficiencia de la infraestructura eléctrica del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex mediante la revisión y optimización del Sistema de Protecciones de la Central de Cogeneración y de la Subestación Eléctrica Principal.

Trabajos técnicos

Estas acciones se realizan con el acompañamiento técnico de la CFE y están orientadas a robustecer la continuidad operativa del complejo, además de avanzar en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Código de Red.

La revisión conjunta de las instalaciones permitió identificar acciones de atención y mejora relacionadas con la operación eléctrica, con el propósito de fortalecer la infraestructura estratégica que participa en el suministro y transporte de energía en la región sureste.

La CFE señaló que mantiene de manera permanente labores de operación, supervisión y mantenimiento para fortalecer la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica, mientras que la coordinación con Pemex permite atender de manera conjunta aspectos vinculados con la infraestructura energética.

Suministro

El trabajo conjunto busca contribuir a que la energía eléctrica llegue de manera continua y confiable a los hogares, hospitales, escuelas, comercios, industrias y centros productivos del sureste de México.

La CFE refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional, en seguimiento a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las directrices de la Secretaría de Energía.

La coordinación entre CFE y Pemex forma parte de las acciones encaminadas a mantener un sistema eléctrico más seguro, confiable y resiliente, particularmente en una región donde ambas empresas mantienen infraestructura estratégica para la operación del sector energético.