Monte de Piedad ofrece “feria” de beneficios a clientes afectados por la huelga: amplía plazos para recuperar prendas, elimina comisiones y mantiene Tarjetas Monte

Huelga nacional de trabajadores de Monte de Piedad CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad declaró que no hay avance para levantar la huelga que estalló el primero de octubre pasado. Arturo Zayún González, secretario general de la organización gremial, expuso que “no hemos llegado a ninguna conclusión”, por lo que se acordó un nuevo encuentro para el jueves próximo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

A casi un año del inicio de la huelga, el Nacional Monte de Piedad mantiene una serie de medidas para reducir las afectaciones a sus clientes, entre ellas la ampliación de los plazos para recuperar las prendas empeñadas, la eliminación de algunas comisiones, la operación de las Tarjetas Monte y otros mecanismos de pago, además de garantías para quienes ya liquidaron sus préstamos.

Más tiempo para recuperar las prendas

La institución informó que amplió las fechas de comercialización de las prendas, con el objetivo de dar más tiempo a los clientes para regularizar sus pagos mientras las más de 300 sucursales permanecen cerradas por el conflicto laboral. También reiteró que las prendas continúan resguardadas en sus bóvedas y que serán entregadas cuando concluya la huelga y se reanuden las operaciones.

Asimismo, precisó que los clientes que ya liquidaron completamente su préstamo conservarán el derecho a recuperar sus artículos una vez que reabran las sucursales.

Eliminan comisiones y mantienen canales de pago

Como parte de las medidas anunciadas durante la huelga, el Nacional Monte de Piedad informó que:

Eliminó la comisión por resguardo de las prendas durante el conflicto.

Suspendió el cobro de la comisión en pagos realizados a través de OXXO y Banamex.

Mantiene habilitados los pagos mediante Mi Monte App, su portal de internet, depósitos en OXXO y sucursales Banamex para refrendos y desempeños.

La institución aclaró que los clientes con préstamos vigentes deben continuar cumpliendo las condiciones establecidas en sus contratos, incluido el pago de intereses o refrendos correspondientes.

Sede central de Monte de Píedad en huelga CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Qué pasa con las Tarjetas Monte?

Entre los beneficios que el Monte de Piedad mantiene para sus usuarios se encuentran las Tarjetas Monte, utilizadas para la compra de artículos en Tienda Monte y que ofrecen promociones y facilidades de pago, incluidas campañas con meses sin intereses con instituciones bancarias participantes, cuando las promociones se encuentran vigentes. Estas opciones forman parte de los servicios que la institución continúa difundiendo a través de sus canales oficiales.

Clientes piden reembolsos y soluciones

Pese a estas medidas, algunos clientes han manifestado inconformidad por la imposibilidad de recuperar artículos que ya liquidaron y han solicitado compensaciones o la aplicación de cláusulas previstas en sus contratos. El Nacional Monte de Piedad ha respondido que las prendas permanecen protegidas y que no existe todavía una fecha definida para la reapertura de las sucursales, por lo que pidió mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización.

¿Qué hará Profeco ante la situación?

Ofrece un mecanismo de conciliación para los clientes que ya liquidaron su préstamo y requieren recuperar sus artículos antes de que termine la huelga, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene disponible el programa ConciliaExprés, mediante el cual puede facilitar un proceso de conciliación entre el usuario y la institución, aunque la entrega de las prendas depende del procedimiento correspondiente y de la situación de cada caso.