Admite PVEM posibilidad de contender solos en SLP; “hay que esperar”: Velasco

Manuel Velasco Manuel Velasco y Adán Augusto durante la sesión extraordinaria del Senado de la República. Foto: Cuartoscuro (Mario Jasso)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abrió la posibilidad de competir por separado de Morena en San Luis Potosí, en caso de que ambos partidos no logren un acuerdo para definir la candidatura rumbo al próximo proceso electoral.

El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, aseguró que la intención de su partido es mantener unida la coalición, pero reconoció que existe un escenario en el que Morena y el PVEM podrían contender de manera separada en esos comicios para renovar la gubernatura si no hay acuerdo por el candado estatutario sobre nepotismo que tiene el partido guinda.

“Existe la posibilidad de que pudiéramos ir cada uno a la elección de manera separada en el estado de San Luis Potosí”. Este lunes, Crónica publicó una encuesta sobre las tendencias electorales en San Luis Potosí donde el PVEM como partido registra una gran ventaja.

Sin embargo, la contienda se ha cerrado entre la senadora del PVEM, Ruth González Silva y el candidato del PT, Gerardo Sánchez Zumaya.

El PVEM se perfila para contender solo en esa elección pues el “candado” estatutario de Morena que prohíbe el nepotismo le impide realizar una alianza con ese partido que impulsa a la senadora Ruth González, pues es esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

De hecho, la senadora del PVEM ni siquiera se registró en el proceso interno de la 4T, con lo cual solo quedaron Morena y PT en esa eventual alianza.

“Nosotros queremos que no haya rompimiento, que se mantenga unida la coalición”, señaló Velasco al ser cuestionado sobre la situación que prevalece entre ambos partidos.

La disputa ocurre mientras permanece abierta la definición sobre una eventual participación de la senadora Ruth González en la contienda.

Sobre el candado al nepotismo que impide esa alianza, Velasco evitó adelantar una definición y señaló que las dirigencias de ambos partidos continúan en conversaciones en un intento por mantener esa alianza en SLP.

“Vamos a esperar, estamos en diálogo y en pláticas con Morena y hay que esperar”, respondió.

El legislador insistió en que todavía existe disposición para alcanzar un acuerdo y evitar que la coalición llegue dividida a la elección estatal.

“Estamos haciendo un esfuerzo para ver si podemos ir juntos”, sostuvo.

Velasco señaló que corresponde a la propia legisladora determinar si participará o no, y aclaró que hasta el momento no ha definido su decisión.

Desde su perspectiva, los aspirantes con mayor posicionamiento en sus respectivas entidades deben ser quienes tengan la posibilidad de encabezar las candidaturas.

“Los aspirantes que tengan mayor posicionamiento en sus entidades federativas son los que deben de encabezar el proyecto”, afirmó.

La incertidumbre no se limita a San Luis Potosí. Velasco reconoció que todavía no existe una definición completa sobre los estados en los que Morena y el Verde competirán en alianza y aquellos en los que podrían hacerlo por separado.

Explicó que el partido está a la espera de los resultados de las encuestas que deberán servir como base para determinar a los aspirantes mejor posicionados.

Velasco también consideró necesario que Morena dé a conocer los resultados pendientes, luego de que en algunos estados únicamente se han presentado resultados parciales.

“Yo creo que sería lo más sano que ya se den a conocer”, afirmó.