Obras del Plan Lázaro Cárdenas alcanzan 34% de avance en 227 kilómetros: SICT

Programa General Lázaro Cárdenas del Río

Las obras de modernización, construcción y rehabilitación contempladas en el Programa General Lázaro Cárdenas del Río registran un avance de 34 por ciento durante 2026, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina.

Este año se intervienen cinco tramos que en conjunto representan 227 kilómetros, con acciones que incluyen la atención de carreteras federales, caminos alimentadores y rurales, reconstrucción de carpetas asfálticas, modernización de vialidades vulnerables y mejora de servicios viales en zonas de difícil acceso.

El programa tiene como objetivo atender a comunidades marginadas de la Cuenca del Río Balsas, ubicada en ocho entidades: Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Entre las obras que se realizan en 2026 se encuentra la conservación de 16 kilómetros de la carretera Nochixtlán-Huajuapan (MEX-190), en el límite entre Puebla y Oaxaca, donde se contempla la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

También se trabaja en 29 kilómetros de la carretera Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla-Alcozauca-Tlapa. En este tramo se ampliará la vía de uno a dos carriles y se construirá un ramal de 3.5 kilómetros.

Modernización de caminos

Los trabajos en esta carretera incluyen además obras de drenaje, pavimentación y señalamiento, así como la construcción de siete puentes nuevos y la reconstrucción de otro.

La SICT también atiende el trazo E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca)-Coicoyán-Metlatónoc-Chilixtlahuaca, donde durante este año se modernizan 10 kilómetros para ampliar la vía de uno a dos carriles.

Este tramo contempla además un ramal de 0.91 metros de longitud, junto con obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y la construcción de dos puentes.

En la carretera Yucudaa-Putla (MEX-125) se realizan trabajos de conservación en 101 kilómetros. Esta vialidad conecta a seis municipios, entre ellos San Pedro y San Pablo Teposcolula, considerado Pueblo Mágico de la Mixteca oaxaqueña.

Otras obras

El quinto tramo corresponde a la carretera Huajuapan-Tezoatlán-Yolomecatl, donde se reconstruyen 51 kilómetros y se amplían 19 kilómetros de uno a dos carriles.

Las labores en esta vía incluyen obras de drenaje, mejoramiento del camino, pavimentación, señalamiento y la construcción de un puente.

De manera general, el Programa General Lázaro Cárdenas del Río contempla la modernización, construcción y rehabilitación de mil 162 kilómetros distribuidos en 10 tramos carreteros.

Para cumplir con esta meta se contempla una inversión de seis mil 330 millones de pesos, mientras que durante 2026 los trabajos se concentran en los cinco tramos que suman 227 kilómetros y que actualmente registran un avance de 34 por ciento.