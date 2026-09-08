Desde la Cámara, Morena defenderá presupuesto a la altura de las necesidades del pueblo

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, sostuvo que el análisis del Paquete Económico 2027 deberá realizarse con responsabilidad y con prioridad en las necesidades de las familias mexicanas.

Ante la entrega del proyecto de Presupuesto 2027, realizada este martes, la legisladora afirmó que Morena defenderá un presupuesto responsable, sin nuevos impuestos y que permita mantener los programas sociales y políticas públicas orientadas a ampliar derechos y oportunidades.

Jiménez Godoy señaló que el país requiere un presupuesto que consolide los avances sociales y económicos de la llamada Cuarta Transformación, sin trasladar una mayor carga económica a las personas que trabajan diariamente para sostener a sus familias.

La morenista destacó que el Paquete Económico 2027 no contempla un aumento de impuestos ni la creación de nuevos gravámenes, lo que, consideró, contribuirá a preservar la estabilidad de las familias y favorecer el crecimiento económico.

Afirmó que el reto de las autoridades no debe ser incrementar la carga fiscal para quienes cumplen con sus obligaciones, sino fortalecer el combate a la evasión y elusión fiscal, particularmente entre quienes cuentan con mayores capacidades económicas.

En materia social, sostuvo que su bancada respaldará los programas dirigidos a sectores que, dijo, históricamente habían sido relegados, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes, mujeres y familias de menores ingresos.

“La transformación significa que el presupuesto se traduzca en bienestar, en oportunidades y en mejores condiciones de vida; significa que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan”, afirmó.

La vicecoordinadora también llamó a las distintas fuerzas políticas de la Cámara de Diputados a mantener un debate basado en argumentos y propuestas durante la discusión del paquete económico, y dejar de lado intereses personales o cálculos partidistas.

“El presupuesto no pertenece a un partido: pertenece al pueblo de México”, sostuvo.

Y confió en que los grupos parlamentarios tengan capacidad de diálogo y consenso para aprobar un presupuesto que responda a las necesidades del país, al señalar que las diferencias políticas no deben estar por encima del bienestar de las familias.

Finalmente, refrendó que el grupo parlamentario de Morena participará en la discusión presupuestal con el objetivo de mantener los programas sociales que actualmente constituyen derechos para millones de mexicanos y contribuir al desarrollo nacional.