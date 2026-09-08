Suicidio en México: 8 mil 709 muertes registradas en 2025; jóvenes, el grupo en mas riesgo

Depresión

En México se registraron 8,709 defunciones por suicidio durante 2025, lo que representó una tasa nacional de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundidas con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre.

La cifra muestra una brecha importante entre hombres y mujeres, pues del total de defunciones, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. Lo que quiere decir que la tasa fue de 10.9 suicidios por cada 100 mil habitantes entre los hombres, frente a 2.6 entre las mujeres.

El indicador ha aumentado en la última década, siendo que de 2015 a 2025, la tasa nacional pasó de 5.1 a 6.7 suicidios por cada 100 mil habitantes. En el caso de los hombres, pasó de 8.4 a 10.9, mientras que entre las mujeres aumentó de 2.0 a 2.6.

A nivel estatal, Chihuahua presentó la tasa más alta, con 13.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Yucatán, con 13.7, y Aguascalientes, con 12.0. En contraste, Guerrero registró la tasa más baja, con 2.0, seguido de Chiapas, con 3.8, y Veracruz y Baja California, ambos con 4.7.

Los jóvenes, entre los grupos más afectados

Uno de los principales focos de atención son las personas de 15 a 29 años, grupo que registró la tasa más alta en 2025, con 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En este rango de edad se registraron 3,318 suicidios, equivalentes a 38.1% del total nacional, y el suicidio representó la tercera causa de muerte entre la población joven.

La diferencia por sexo también se mantiene en este grupo: 74.7% de los suicidios correspondió a hombres y 25.3% a mujeres.

Salud mental y bienestar

El reporte del INEGI también incorporó información del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026, que permite observar algunos indicadores relacionados con el bienestar y la salud mental de la población de 12 años y más.

De acuerdo con estos datos, 21.8% presentó indicios de ansiedad y 13.4% indicios de depresión, mientras que 6.9% declaró haberse sentido sola la mayor parte o todo el tiempo.

Los indicadores fueron más elevados entre las mujeres: 26.2% presentó indicios de ansiedad y 15.9% de depresión, frente a 16.7% y 10.5%, respectivamente, entre los hombres. El sentimiento de soledad también fue mayor entre las mujeres, con 8.5% , frente a 5.0% entre los hombres.

El INEGI señala que estas cifras permiten conocer mejor el panorama del suicidio y algunos factores relacionados con el bienestar de la población. La información es preliminar y forma parte de las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025.