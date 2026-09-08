Entrega Secretaría de Hacienda Paquete Económico 2027; prevé crecimiento de 2% y dólar en 18 pesos

Entrega Secretaría de Hacienda Paquete Económico 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que establece su propuesta de ingresos y gasto público para el próximo año y plantea una estrategia de crecimiento con reducción gradual del déficit y sin la creación de nuevos impuestos.

“El Paquete Económico 2027 debe entenderse como bienestar para las familias, inversión para elevar la capacidad productiva y finanzas públicas sostenibles para hacer posible esta transformación en el tiempo”, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora durante su mensaje.

Detalló que el Gobierno federal estima que la economía mexicana crecerá al menos 2 por ciento durante 2027; además, contempla una inflación del 3 por ciento y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre del ejercicio. Y plantea destinar más de un billón de pesos en Programas Sociales.

El crecimiento de la economía estará impulsado por el consumo interno, la inversión pública y privada y una mayor participación del sector externo, en un contexto de mayor certidumbre comercial y mejores condiciones financieras.

De acuerdo con la dependencia, se calcula que el precio promedio del petróleo será de 61.8 dólares por barril, mientras la producción petrolera se estima en 1.8001 millones de barriles diarios.

El documento proyecta que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico equivalente a 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), resultado que atribuye a una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y elusión fiscal y a las empresas que facturan operaciones simuladas.

También contempla una reducción gradual de las necesidades de financiamiento del sector público, para el 2027, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarían en 3.9 por ciento del PIB, lo que representa una reducción acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto de 2024, con el objetivo de mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública.

En materia de gasto, la propuesta plantea incrementos respecto al presupuesto de 2026 en áreas consideradas prioritarias. La inversión en Educación aumentaría 10.7 por ciento; en Ciencia 13 por ciento; Salud un 11.3 por ciento, y Seguridad, 11.5 por ciento.

Programas Sociales recibirían más de 1 billón de pesos

Además, todos los Programas para el Bienestar tendrían aumentos por encima de la inflación. En conjunto, los programas prioritarios recibirían 1 billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 2.6 por ciento del PIB.

Entre las principales partidas destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 37.4 mil millones para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 5 mil millones para Salud Casa por Casa, y 210.6 mil millones para programas y becas educativas.

El documento también contempla una fuerte apuesta por la inversión: plantea que entre 2026 y 2030 la inversión pública y mixta alcanzaría 5.7 billones de pesos en infraestructura para sectores como energía, agua y transporte, además de financiamiento.

Para 2027, la inversión física presupuestaria representaría 2.6 por ciento del PIB y estaría destinada a nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas e infraestructura energética, entre otros proyectos.

El secretario señaló que el Paquete Económico busca mantener finanzas públicas responsables al tiempo que se fortalece el mercado interno, el empleo y la inversión, con el Plan México como uno de los principales motores para atraer capital privado, desarrollar proveedores nacionales y fortalecer las cadenas de suministro.

Para finalizar, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que a las y los legisladores les corresponde analizar, debatir y aprobar el documento; cuyo proceso se realizará con responsabilidad.

“Como un Congreso que se debe al pueblo, cuidaremos que los acuerdos finales sobre el Presupuesto respondan y favorezcan a los intereses de los sectores más desprotegidos del país... Cumpliremos en este ejercicio con altura de miras atendiendo siempre el desarrollo y el bienestar de México”, aseguró.