Pre-Criterios 2027 prevén déficit de 3% del PIB y deuda pública de 55%

PIB México

En las estimaciones de finanzas públicas para 2027, contenidas en el documento relativo al cumplimiento del artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se plantea continuar con el proceso de normalización fiscal para reducir el déficit público y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Estimaciones

De acuerdo con el documento, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el balance presupuestario será de 3.0 por ciento del PIB. El resultado será consistente con un superávit primario de 1.1 por ciento del PIB y una deuda pública equivalente a 55.0 por ciento del PIB.

Las proyecciones parten de un marco macroeconómico considerado prudente y contemplan proyecciones inerciales de las finanzas públicas, sin modificaciones al marco tributario vigente. Bajo este escenario, los ingresos presupuestarios para 2027 se estiman en 8 billones 831.9 mil millones de pesos, monto superior en 110.8 mil millones al previsto en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

Dentro de estos ingresos, los petroleros registrarían una reducción de 293.4 mil millones de pesos respecto al monto aprobado para 2026. El documento atribuye este comportamiento principalmente a un menor precio promedio del petróleo, conforme a la fórmula establecida en el artículo 31 de la LFPRH, efecto que no sería compensado por la variación estimada del tipo de cambio.

En contraste, los ingresos no petroleros aumentarían en 404.3 mil millones de pesos frente a lo programado para 2026. De este monto, los ingresos del Gobierno Federal crecerían en 372.1 mil millones, impulsados principalmente por los ingresos tributarios, que aumentarían en 347.7 mil millones de pesos.

Ingresos y gasto

El documento estima que la recaudación tributaria alcanzará un nivel de 15.6 por ciento del PIB, en línea con lo previsto para 2026. Este comportamiento reflejaría tanto un mayor dinamismo de la actividad económica como los efectos acumulados de las medidas de eficiencia recaudatoria, fiscalización y fortalecimiento del cumplimiento tributario.

Los ingresos no tributarios aumentarían en 24.4 mil millones de pesos, mientras que los ingresos propios de los organismos y empresas distintos de Pemex se ubicarían en un billón 333.3 mil millones de pesos. Esta cifra representa un incremento nominal de 32.2 mil millones respecto a 2026, aunque una ligera disminución en términos reales.

Por el lado del gasto, el gasto neto presupuestario se estima en 10 billones 23.9 mil millones de pesos, cifra inferior en 91.0 mil millones al monto aprobado para 2026 y equivalente a una reducción real de 4.1 por ciento.

El documento señala que esta evolución será resultado de una recomposición del gasto orientada a cumplir con las metas fiscales, al tiempo que se preservan las prioridades de desarrollo y bienestar.

Dentro de sus componentes, el gasto no programable aumentaría en 168.5 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2026. El incremento estaría explicado principalmente por una variación de 70.7 mil millones en el costo financiero y mayores participaciones a las entidades federativas y municipios por 87.2 mil millones, en línea con una mayor recaudación federal participable.

A ello se sumaría un incremento de 10.7 mil millones de pesos en Adefas. En contraste, el gasto programable pagado se reduciría en 259.5 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado para 2026, lo que representa una disminución real de 6.8 por ciento.

Déficit y deuda

El gasto disponible de la Subsecretaría de Egresos tendría un ajuste de 275.2 mil millones de pesos. Según el documento, esta modificación se realizaría sin afectar obligaciones constitucionales ni compromisos legales o contractuales, además de preservar los recursos destinados a programas sociales prioritarios y proyectos estratégicos de inversión.

Con la evolución prevista de los ingresos y el gasto, el déficit presupuestario se ubicaría en un billón 192.0 mil millones de pesos en 2027, equivalente a 3.0 por ciento del PIB. Esto representa una mejora de 0.7 puntos porcentuales del PIB respecto a lo aprobado para 2026.

Al incorporar los requerimientos extrapresupuestarios, los RFSP ascenderían a un billón 390.6 mil millones de pesos, equivalentes a 3.5 por ciento del PIB, 0.6 puntos porcentuales del PIB por debajo de lo previsto para 2026.

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicaría en 21 billones 848.7 mil millones de pesos al cierre de 2027, equivalente a 55.0 por ciento del PIB.

El documento señala que este nivel sería consistente con una trayectoria ordenada de normalización fiscal y una estrategia de financiamiento prudente, basada en una composición de deuda predominantemente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.

Sensibilidad

El documento también presenta los efectos estimados que tendrían en las finanzas públicas de 2027 variaciones en las principales variables macroeconómicas, entre ellas el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y el precio y la plataforma de producción del petróleo.

Las estimaciones son indicativas y se encuentran dentro de un rango de variación acotado. Además, se precisa que los efectos corresponden a variaciones aisladas de cada factor, sin considerar la posible interacción entre ellos ni otros elementos que puedan incidir sobre los ingresos presupuestarios y la deuda.

Una variación de 100.0 miles de barriles diarios en la plataforma petrolera tendría un efecto de 45.0 mil millones de pesos sobre los ingresos petroleros. Por su parte, un aumento de un dólar en el precio promedio anual del petróleo generaría un efecto positivo de 9.6 mil millones de pesos sobre los ingresos petroleros del sector público.

En cuanto al crecimiento económico, un incremento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento real de la economía implicaría un aumento de 65.7 mil millones de pesos en los ingresos tributarios no petroleros.

Un incremento de 100.0 puntos base en la tasa de interés nominal tendría un efecto de 28.0 mil millones de pesos sobre el costo financiero del sector público, considerando la deuda tradicional y el componente real de la deuda del IPAB.

Por otra parte, una apreciación del tipo de cambio de un peso por dólar tendría un efecto neto de pérdida de 24.7 mil millones de pesos sobre el balance público. Este resultado considera una pérdida de 44.6 mil millones de pesos por los ingresos petroleros y un ahorro de 19.8 mil millones de pesos en el costo financiero del sector público.

Finalmente, un aumento de 100.0 puntos base en la inflación tendría un efecto de 1.4 mil millones de pesos sobre el costo financiero del sector público, relacionado con el costo de los Udibonos y la deuda en Udis.