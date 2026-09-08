Crisis educativa en México: prueba PISA revela brecha de género entre estudiantes del país

Crisis educativa en México: estudiantes quedan por debajo del nivel básico en prueba PISA (Presidencia)

La prueba PISA 2025 evidenció que la brecha de género persiste entre los estudiantes mexicanos de 15 años. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los hombres obtuvieron mejores resultados en ciencias y matemáticas, mientras que las mujeres registraron un desempeño superior en lectura.

El informe señala que los estudiantes varones superaron a las mujeres por 13 puntos en ciencias y por 16 puntos en matemáticas.

En contraste, las alumnas obtuvieron 12 puntos más en lectura, una diferencia que coincide con la tendencia observada en otros países participantes en la evaluación.

PISA 2025 confirma diferencias de desempeño por género

La OCDE explicó que las diferencias entre hombres y mujeres continúan presentes en las principales áreas evaluadas por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).

Aunque el organismo identifica avances y retrocesos en distintos países, las brechas por género siguen siendo un desafío para los sistemas educativos.

México permanece por debajo del promedio de la OCDE

Además de las diferencias entre hombres y mujeres, el informe muestra que México continúa por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas.

En ciencias obtuvo 414 puntos, frente a 482 del promedio del organismo; en lectura registró 408, contra 461; y en matemáticas alcanzó 388 puntos, frente a 463.

Cuatro de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

El reporte también indica que 41.8% de los estudiantes mexicanos se ubicó por debajo del nivel básico de desempeño en ciencias, lectura y matemáticas.

Asimismo, solo 0.5% alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas evaluadas, mientras que el desempeño en matemáticas registró un descenso de siete puntos respecto a la edición de 2022.