¿Cuándo inicia el otoño 2026 en México? Conoce fecha y hora exacta

Inicio del equinoccio otoñal. SIERRA CHINCUA, MICHOACÁN DE OCAMPO 04FEBRERO2026.- El Santuario de la Mariposa Monarca Sierra Chincua, es uno de los tres santuarios más emblemáticos y ancestrales de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca que se encuentra en las montañas del municipio de Angangueo, Michoacán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

En septiembre, no solo se vive el cierre de la temporada calurosa del verano, sino también el comienzo de la temporada fresca otoñal en México.

A diferencia el hemisferio norte, donde llegará la temporada otoñal, en el hemisferio sur ocurrirá todo lo contrario y se dará paso a la primavera.

¿Cuándo y a qué hora inicia el otoño 2026?

De acuerdo con datos de Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), llegará de manera mundial el 23 de septiembre a las 00:06 horas, mientras que a nivel nacional, iniciará el 22 de septiembre a las 18:06 horas.

¿Qué trae consigo el equinoccio en México?

Una de sus principales características de esta temporada es el cambio de temperaturas, con climas cálidos durante el día y fríos en la noche. Además de la posibilidad de lluvias alrededor del país y tormentas invernales al norte.

También podrán observarse el brillo máximo de Venus y la oposición de Neptuno, durante el mes de septiembre, de acuerdo a las efemérides del INAOE.

¿Cómo se genera el equinoccio otoñal?

El fenómeno sucede a partir del cambio del eje de rotación de la Tierra, donde los rayos solares impactan de manera uniforme en el ecuador en ambos hemisferios, provocando que la duración del tiempo sea similar durante el día y la noche.

La palabra viene del latín aequinoctium (arquus nocte), que significa “noche igual”.

Esto sucede dos veces al año, para da pie a la primavera y otoño, donde la Tierra mantiene una posición inclinada en su movimiento rotatorio ante el Sol.

¿Cuándo terminará la temporada de otoño?

El equinoccio otoñal está previsto a terminar el 21 de diciembre, dando paso al solsticio de invierno. Donde bajarán las temperaturas y se dará el paso al día más corto del hemisferio norte.