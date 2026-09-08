Tras resultados de prueba PISA, PAN exige comparecencia de Mario Delgado por retroceso educativo

La prueba PISA es un estudio internacional coordinado por la OCDE y se aplica a alumnos entre 15 y 16 años (Cuartoscuro)

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, exigió que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, comparezca ante el Pleno de la Cámara de Diputados para explicar los resultados de México en la prueba PISA y las acciones que se implementarán para revertir el rezago educativo.

A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que los resultados de la evaluación internacional evidencian un retroceso de los estudiantes mexicanos en áreas como lectura, matemáticas y ciencias, situación que, consideró, requiere una explicación por parte de las autoridades educativas.

López Rabadán calificó como inadmisible la afectación que, a su consideración, enfrentan niñas, niños y jóvenes mexicanos como consecuencia del deterioro educativo, por lo que demandó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informe ante los legisladores sobre las medidas que se están tomando para corregir esta situación.

La panista advirtió que las consecuencias del rezago educativo también pueden repercutir en la economía del país, al considerar que la preparación y competitividad de los estudiantes son elementos necesarios para el desarrollo económico y la generación de ingresos para las familias.

“Si no hay alumnos preparados y competitivos, no habrá motor económico y tampoco habrá ingresos para que las familias tengan prosperidad”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que una menor generación de ingresos tendría efectos sobre la recaudación fiscal y, con ello, sobre los recursos destinados a financiar programas sociales.

Por ello, López Rabadán insistió en que el secretario de Educación Pública debe comparecer ante la Cámara de Diputados y explicar a los mexicanos el diagnóstico de la situación educativa, así como las acciones previstas para evitar que continúe el deterioro en el aprendizaje de los estudiantes.

“El secretario de Educación debe explicarle a los mexicanos”, señaló.