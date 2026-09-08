Morena hace oficial la salida de Enrique Izunza de la bancada en el Senado

El grupo parlamentario de Morena en el Senado hizo oficial este martes en sesión ordinaria, la salida de Enrique Inzunza Cázarez como parte de la bancada guinda, por lo que a partir de este 8 de septiembre queda registrado como legislador sin partido.

La Mesa Directiva de la Cámara Alta recibió la notificación oficial que detalla la baja del senador que surtió efecto desde el pasado 26 de agosto. El trámite fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria para dar cumplimiento a los procedimientos institucionales correspondientes.

No se han precisado las razones que provocaron la separación del legislador ni se ha confirmado si se incorporará a la bancada de otro partido político o si se mantendrá como senador sin partido.

Durante la sesión, la legisladora del PRI, Paloma Sánchez, lo acusó, durante la glosa del segundo informe presidencial, de formar parte del crimen organizado y lo responsabilizó de la violencia que se vive en Sinaloa. Puso en su escaño siete carpetas sobre el tema, que el Morenista Alfonso Cepeda Salas aventó al piso.

“Yo siempre me he comportado con usted con seriedad y respeto”, le contestó Inzunza, pero la senadora Sánchez, aspirante a la candidatura del PRI por Sinaloa, continuó con su discurso en el que le reprochó no pedir licencia para esconderse en el fuero.

Luego de estos señalamientos, el senador Inzunza entró al salón de plenos una vez iniciada la sesión y permaneció hasta el final de la misma, sin ningún otro incidente.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, dio lectura al oficio del grupo parlamentario guinda, que encabeza Ignacio Mier, en el que se da cuenta de la determinación del legislador sinaloense de dejar de formar parte de la bancada.

La coordinación de Morena solicitó que se diera a conocer al Pleno del Senado la decisión del senador Enrique Inzunza “para los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar”, lo que significa que puede ser removido de la Comisión de Estudios Legislativos y de su participación en otras comisiones de las que forma parte.