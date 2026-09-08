El Secretario de Comercio de EU se reunirá con Sheinbaum y Ebrard para revisar relación comercial

Marcelo Ebrard y Howard Lutnick

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, viajará a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, como parte de los encuentros entre ambos gobiernos en materia comercial.

Marcelo Ebrard informó que Lutnick estará este 9 de septiembre en la capital del país para sostener el encuentro con la presidenta y con el titular de Economía. De acuerdo con la información de la dependencia federal, la reunión de trabajo se realizará en Palacio Nacional.

A través de una publicación en redes sociales, Ebrard señaló que la visita del funcionario estadunidense fue confirmada y precisó que el encuentro tendrá como tema la relación comercial entre México y Estados Unidos.

“Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el Secretario Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EU, para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países”, compartió.

La reunión se dará entre los responsables de la política económica de ambos países, junto con la presidenta mexicana, en un momento en el que la agenda comercial forma parte de los principales asuntos de coordinación bilateral.

Antecedente

Lutnick y Ebrard tuvieron un encuentro reciente el pasado 2 de septiembre, cuando ambos coincidieron en la reunión de ministros de Innovación del G20, realizada en Chapel Hill, Carolina del Norte.

Durante ese encuentro internacional, el secretario de Economía participó en las reuniones plenarias y sostuvo reuniones privadas con ministros y altos funcionarios internacionales, además de directivos de algunas de las principales empresas de inteligencia artificial.

Como parte de sus actividades, Ebrard inició la jornada con un encuentro bilateral con Lutnick, en el que abordaron temas relacionados con el desarrollo tecnológico de América del Norte y asuntos de la agenda comercial entre México y Estados Unidos.

El nuevo encuentro permitirá dar continuidad al diálogo entre ambos funcionarios, ahora con una reunión de trabajo programada en Palacio Nacional junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.