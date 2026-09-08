Mario Delgado: reduce analfabetismo de 4.1 a 3.8%, la cifra más baja en la historia de México

Alfabetización El secretario de Educación, Mario Delgado, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y la subdirectora general de la UNESCO, Lidia Arthur Brito, en la conmemoración del 60 Aniversario del Día Internacional de la Alfabetización 2026

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), resaltó que disminuyó la tasa de analfabetismo de 4.1 a 3.8%, “la cifra más baja registrada en la historia del país”, a un año de haberse implementado la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, a través del INEA.

En el marco de la conmemoración del 60 Aniversario del Día Internacional de la Alfabetización 2026, bajo el “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, el funcionario federal enfatizó que la alfabetización es uno de los actos de justicia, equidad y amor más profundos que se puedan realizar; es la acción más clara de la consigna que defendemos en la transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Acompañado del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y la subdirectora general de la UNESCO, Lidia Arthur Brito, Delgado Carrillo enfatizó que el país vive tiempos extraordinarios en materia educativa.

La subdirectora general de la UNESCO, Lidia Arthur Brito, resaltó el compromiso del Gobierno de México y de la SEP, así como sus resultados derivados de una colaboración internacional, al tiempo que elogió las cualidades de los programas establecidos en diferentes puntos del país para lograr esta gran tarea, en el marco de los 60 años del Día Internacional de la Alfabetización.

En presencia de secretarios de Educación del país, ministros, viceministros y representantes de 36 países en materia educativa, el secretario de Educación destacó el trabajo del Gobierno de México para lograr la enseñanza de leer y escribir a más de 277 mil personas, de las cuales 323 mil concluyeron la Primaria y casi 542 mil la Secundaria, impulsando una República Educadora uno de los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dichos logros, señaló, son resultado del trabajo de atención de personas jóvenes y adultas del INEA y de los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA), quienes imparten clases en las Plazas Comunitarias y los Círculos de Estudio, así como del apoyo de las y los voluntarios y estudiantes de Bachillerato y Educación Superior que se han sumado a la importante tarea de alfabetización y continuidad de los estudios escolares.

Aseguró que reducir los índices de analfabetismo es una tarea fundamental en la que no se claudicará. Recordó que, a 45 años de su fundación, el INEA, mediante su compromiso y empatía, ha acompañado a lo largo de su historia a más de 32.4 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 15 años que han logrado concluir un nivel educativo, a través de sus servicios gratuitos de alfabetización, Educación Primaria y Secundaria.

El gobernador chiapaneco reiteró que alfabetizar es amar; por ello, impulsa el programa de alfabetización “Chiapas Puede”, política educativa, humanista y con sentido social que tiene como propósito transformar la vida de las personas, fortalecer el tejido social y contribuir a la construcción de una sociedad con dignidad, igualdad, prosperidad y conciencia, orgullosa de su historia, cultura, lengua y relación con la Madre Tierra.

Ante ello, convocó a las familias, a las y los estudiantes, adolescentes, jóvenes y docentes a sumarse a este movimiento social para llevar Chiapas Puede hasta el último rincón de las comunidades y enseñar a leer y escribir.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Javier Ochoa Martínez, destacó que las políticas educativas y de alfabetización tienen un carácter inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, además de reconocer la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de hacer efectivo el derecho humano a la educación y contribuir a la justicia social.