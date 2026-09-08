Inicia implementación de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos

eliminación trámites burocráticos La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones inició la capacitación en estados y municipios, para la implementación de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y lograr la homologación con mismas reglas en todo el país

Como parte de los compromisos asumidos durante el Primer Encuentro Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha comenzado a trabajar con entidades federativas y municipios en la política nacional de simplificación, homologación y digitalización de trámites y servicios.

El objetivo es que la transformación prevista en la ley se traduzca en resultados concretos para las personas: menos requisitos, menores tiempos de respuesta, trámites más sencillos y servicios públicos más accesibles, sin importar el lugar del país en el que se encuentren.

En la primera etapa se realizaron mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales de: Tamaulipas, Guerrero y Morelos, en las que se presentaron los proyectos estratégicos para implementar la ley, los Lineamientos para la Homologación de Trámites y Servicios, que entraron en vigor el pasado día 3 del mes en curso y se establecieron los mecanismos de aplicación, monitoreo y evaluación que permitan dar seguimiento puntual a los avances y resultados.

En el estado de Morelos, se nombraron las coordinaciones regionales, al municipio de Jiutepec para la Región Oriente, al municipio de Xochitepec para la zona Centro y a los municipios de Puente de Ixtla y Tlaltizapán de Zapata como coordinadores de la Región Sur.

En Tamaulipas, Río Bravo coordinará la zona norte de la entidad, Victoria, la zona centro; y Altamira la zona sur, en tanto que en Guerrero, se seleccionó a Acapulco de Juárez como coordinador de Costa Grande.

Esta semana, la gira continuará en los estados de Baja California y Puebla, donde se desarrollarán reuniones para avanzar en la adopción de los instrumentos y proyectos previstos en la legislación.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones enfatizó que con estas acciones se avanza hacia una implementación territorial y coordinada de la LNETB, basada en el acompañamiento permanente a estados y municipios y en la construcción de capacidades y soluciones compartidas.