PISA 2025: México no necesita otra reforma educativa, sino un sistema capaz de aprender, corregir y sostener lo que funciona 

Prueba PISA Mexicanos Primero propone cinco puntos de política educativa para convertir la evidencia de PISA en una ruta de mejora de los aprendizajes, ante los bajos resultados en la prueba 2025 (La Crónica de Hoy)

Los resultados de la prueba PISA 2025 muestran que sólo 30% de las y los estudiantes mexicanos de 15 años alcanza al menos el nivel básico de desempeño en matemáticas, frente a 65% en promedio en la OCDE, mientras que, en lectura y ciencias, sólo la mitad alcanza ese nivel.

Ante tal panorama, la organización Mexicanos Primero estableció que nuestro país necesita construir la capacidad institucional para evaluar su política educativa, aprender de la evidencia, sostener los avances y corregir de manera oportuna lo que no está dando resultados.

Prioridad educativa que no debe postergarse

Los resultados de PISA 2025 han puesto en el centro una prioridad educativa que México no debe postergar: que todas y todos los estudiantes aprendan lo fundamental, independientemente de dónde nacieron, de la escuela a la que asisten o del momento político que les tocó vivir. Ello, debido a que en la referida prueba demostró que sólo el 30% de las y los estudiantes de 15 años alcanza al menos el nivel básico de desempeño en matemáticas, frente a 65% en promedio de los países miembros de la OCDE.

En lectura y ciencias, sólo la mitad alcanza ese nivel, frente a 69% y 74% respectivamente en la OCDE, además, prácticamente no hay estudiantes que alcancen los niveles más altos de desempeño en matemáticas, lectura y ciencias.

Los pobres resultados de México en la prueba PISA 2025, hace necesario pone en marcha cinco prioridades de política educativa, recomendó Mexicanos Primero, comenzando por: Poner los aprendizajes fundamentales en el centro de una política nacional con metas evaluables.

Recuperación y fortalecimiento de aprendizajes

2.- Es necesaria una política nacional de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes, con metas concretas, plazos, responsables, recursos e indicadores y resultados públicos, tal es el caso de matemáticas, que es un “foco rojo”, ya que en la década de 2015 y 2025 aumentó en 13 puntos porcentuales la proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico, y en lectura, el aumento fue de ocho puntos porcentuales. En lectura el bajo nivel de estudiantes que identificaron la idea principal de un texto, localizar información y reflexionar sobre su propósito, o comprensión de textos extensos y complejos, la organización recomienda:

Es de suma importancia que todas y todos los estudiantes aprendan a leer, comprender, escribir y resolver problemas matemáticos, con una estrategia nacional de acompañamiento en las escuelas y priorizar a quienes presentan mayores rezagos y permita verificar anualmente si los aprendizajes están mejorando. Recuperar una evaluación nacional de aprendizajes, indispensable contar nuevamente con una evaluación nacional sistemática, rigurosa, comparable y transparente, que permita saber qué están aprendiendo los estudiantes y dónde persisten las brechas.

3.- Convertir el acompañamiento docente en una política permanente, no en esfuerzos aislados, ya que, los nuevos resultados indican que el apoyo docente reportado por estudiantes ha disminuido en México entre 2015 y 2025, mientras que en promedio aumentó en la OCDE. 4.- Reducir las brechas de aprendizaje con políticas que prioricen a quienes más lo necesitan, frente a la desigualdad, que sigue siendo una de las grandes deudas de México.

5. Preparar a la escuela para el mundo actual: familias, celulares e inteligencia artificial, frente al resultado de PISA: 47% de las y los estudiantes del país utiliza chatbots de inteligencia artificial para aprender al menos una vez por semana para investigar, resumir textos y redactar trabajos. Sólo 8% reporta no utilizarlos prácticamente nunca para las tareas evaluadas.

Frente al uso de dispositivos electrónicos, y el hecho de que 37% de los estudiantes se distraen frecuentemente con estos, durante las clases de ciencias, mientras que en las escuelas donde no se permite el uso de celulares, los estudiantes son 25% menos propensos a reportar distracción digital.

Por ello, México necesita reglas claras y criterios pedagógicos para el uso de celulares, dispositivos e inteligencia artificial, así como enseñar a las y los estudiantes a evaluar información, verificar fuentes, comprender lo que leen y utilizar responsablemente las nuevas tecnologías, lo cual “esto es particularmente urgente cuando PISA 2029 tendrá como uno de sus focos la lectura y la alfabetización en medios e inteligencia artificial”.

Mexicanos Primero sostuvo que los resultados de PISA 2025 “deben leerse con responsabilidad. México ha logrado incorporar a más jóvenes de poblaciones históricamente marginadas a la educación secundaria”.

El reto es que el sistema educativo responda a su potencial, a las exigencias del aprendizaje actual. A 25 años de PISA, México no necesita más cambios discontinuos: necesita una política educativa de Estado que perdure, que coordine sus esfuerzos y que aprenda de la evidencia para mejorar y garantizar el derecho a aprender de todas y todos.