Reprueba México en prueba PISA; penúltimo lugar con nivel educativo a la baja: IMCO

México reprueba prueba PISA CIUDAD DE MÉXICO. 31AGOSTO2026.- Alumnos del nivel básico educativo, regresaron a clases como parte de período escolar 2026-2027. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El nivel educativo en México va a la baja en los últimos años y prueba de ello es que nuestra nación se posicionó en el penúltimo lugar de la evaluación de la OCDE lo que reduce las posibilidades de mejores oportunidades laborales para nuestros jóvenes.

De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubicó en la posición 37 entre los 38 países que fueron evaluados, solo por arriba de Colombia que fue el último lugar.

“Estas brechas reducen las posibilidades de que los jóvenes desarrollen habilidades avanzadas, continúen trayectorias académicas exitosas y accedan a mejores oportunidades laborales e ingresos en la edad adulta”, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

En un análisis realizado por el IMCO sobre a prueba PISA se advierte que la educación se ha deteriorado en los últimos años. En general, las pruebas registran el rendimiento escolar más bajo de su historia

Los alumnos mexicanos están muy lejos de los parámetros positivos que mide esta prueba y no llega siquiera al 0.5 % del puntaje en las tres principales materias evaluadas como son Ciencias, Matemáticas y Lectura.

Mientras que en promedio los países miembros obtienen un puntaje de 469, el país alcanzó un puntaje promedio de 403.

Ciencias es el área en la que México tiene una mayor desventaja, con una diferencia de -66 puntos en comparación con el promedio de la OCDE, seguida de Matemáticas con -62 puntos y Comprensión Lectora con -47 puntos.

México ocupa el penúltimo lugar en Ciencias y Comprensión Lectora, el antepenúltimo en Matemáticas y el cuarto más bajo en Pensamiento Computacional.

Muy lejos de los punteros

En México, 0.2% de los estudiantes alcanza un desempeño alto en Ciencias, frente a 7% en promedio en la OCDE.

En Matemáticas, la proporción es de apenas 0.1% en México, mientras que en la OCDE llega a 8%.

En Comprensión Lectora, 0.3% de los estudiantes mexicanos puede comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos y distinguir entre hechos y opiniones, en comparación con 6% en la OCDE.

Entre los países de la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar en Ciencias y Comprensión Lectora, el antepenúltimo en Matemáticas y el cuarto más bajo en Pensamiento Computacional.

La mitad de los estudiantes en México no alcanza el nivel básico de aprendizaje en Ciencias

Solo uno de cada 200 estudiantes mexicanos (0.5%) alcanza los niveles más altos de desempeño.

Por ello, el IMCO propone definir qué contenidos de matemáticas y ciencias deben enseñarse en cada grado de secundaria.

La SEP –agrega--puede establecer progresiones y niveles de dominio nacionales, sin limitar la autonomía de las escuelas para adaptar y ordenar los contenidos según su contexto.

Asimismo restablecer una evaluación nacional de aprendizajes, estandarizada, comparable en el tiempo y con resultados públicos.