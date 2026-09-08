Se tambalea en Senado iniciativa de doble nacionalidad; mayoría calificada en riesgo

Se tambalea en Senado iniciativa de doble nacionalidad CIUDAD DE MÉXICO, 08SEPTIEMBRE2026.- Se realizó la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la doble nacionalidad, corre el riesgo de naufragar en el Senado, ante la falta de votos para lograr la mayoría calificada, pues incluso legisladores de la coalición oficialista expresaron sus reservas o negativa a respaldarla.

Los coordinadores parlamentarios del Senado, principalmente los de oposición y del Partido Verde, se mostraron en contra o expresaron que se podrían afectar los derechos políticos de mexicanos que también cuentan con la nacionalidad de otro país.

El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que la mayoría de los senadores de su bancada se encuentra a favor de la iniciativa, pero admitió que algunos, sin precisar el número, todavía tienen observaciones o de plano están en contra, como es el caso de Luis Armando Melgar.

“La fracción apenas está en el análisis, y hay que ver cómo va a quedar el dictamen final y los alcances que va a tener, la mayoría de los senadores del verde me han manifestado que están en la posibilidad de apoyarla, sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa, estamos todavía en un proceso de diálogo con los compañeros”, explicó

Por ello, señaló que sería necesario esperar a conocer cómo quedará finalmente el dictamen.

El coordinador del Verde incluso dejó abierta la posibilidad de que el alcance de la propuesta pudiera modificarse durante la discusión legislativa, para que quede acotada solamente a la presidencia de la república, lo que de todos modos no garantizaría el voto unánime de sus legisladores.

En tanto el coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que el requisito planteado por la iniciativa presidencial no representa una disposición completamente nueva, pues, de acuerdo con su explicación, ya existe una obligación similar en la legislación nacional.

¿Qué cargos contempla la iniciativa?

Mier señaló que la legislación establece que quien pretenda ocupar un cargo de elección popular debe expresar la renuncia a otra nacionalidad.

De acuerdo con sus declaraciones, esta disposición no se limita a la Presidencia de la República o a las gubernaturas, sino que contempla, en términos generales, los cargos de elección popular.

El senador afirmó que dicha disposición existe desde 1991 y consideró que el problema actual radica en las posibles contradicciones entre distintos artículos de la Constitución. Por ello, explicó, la propuesta presidencial busca evitar esas contradicciones y dar mayor claridad al marco jurídico.

Mier también informó que la iniciativa se encontraba en proceso de revisión en la Cámara de Diputados, donde se estaban atendiendo las observaciones formuladas al proyecto.

¿Quiénes están en contra?

Frente a las críticas, sostuvo que algunas de ellas obedecen a que quienes las realizan no han revisado tanto la iniciativa como las disposiciones legales existentes sobre la materia.

Mientras que el coordinador del PRI, Manuel Añorve, expresó el rechazo de su bancada y adelantó que votarán en contra de la iniciativa.

El priista argumentó que la propuesta puede afectar los derechos políticos de mexicanos que poseen doble nacionalidad, particularmente de quienes viven en Estados Unidos o en zonas fronterizas y adquirieron esa condición por razones laborales o familiares.

Añorve cuestionó que mexicanos que mantienen una segunda nacionalidad puedan ser considerados, bajo el argumento de la iniciativa, como personas con vínculos de lealtad hacia un gobierno extranjero.

Desde su perspectiva, la medida tiene una orientación política y puede representar una discriminación contra los mexicanos que viven fuera del país.

El coordinador priista sostuvo además que la propuesta podría afectar a los derechos humanos reconocidos constitucionalmente de las personas mexicanas que tienen doble nacionalidad. Insistió en que su partido mantendrá la postura de votar en contra.