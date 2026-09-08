Sheinbaum defiende a la Nueva Escuela Mexicana, pese a bajo rendimiento en la prueba PISA

Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados obtenidos por méxico en la prueba PISA y subrayó el reconocimiento realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al desempeño del sistema educativo mexicano.

Señaló que las pruebas estandarizadas internacionales deben analizarse considerando las particularidades de cada nación, debido a que una misma evaluación no necesariamente refleja de la misma manera las condiciones y características de todos los sistemas educativos.

La mandataria resaltó que uno de los principales resultados positivos de México se encuentra en ciencias, donde los estudiantes registraron un incremento en su desempeño, y atribuyó este resultado a un avance asociado con el trabajo desarrollado bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Respecto al bajo puntuaje en lectoescritura, destacó que el descenso fue menor que el observado en numerosos países integrantes de la OCDE, y relacionó esta tendencia internacional, con el impacto de las plataformas digitales en los procesos de aprendizaje, que su gobierno busca regular.

En matemáticas México también tuvo una reducción en el desempeño de los estudiantes mexicanos, aunque la Presidenta puntualizó que este comportamiento se observa igualmente en otros países.

Durante la presentación se dio a conocer parte del mensaje del director de Educación y Competencias de la OCDE, quien destacó la resiliencia del sistema educativo mexicano frente a las dificultades que enfrenta la educación a nivel internacional.

El representante del organismo señaló que el desempeño de México en ciencias se ha mantenido estable desde 2022, mientras que otros países han registrado retrocesos. Consideró que, en determinadas circunstancias, mantener los resultados puede representar un avance importante ante un entorno adverso.

El análisis también puso especial atención en las características de los estudiantes mexicanos y su relación con el aprendizaje.

De acuerdo con los resultados de PISA, los jóvenes mexicanos de 15 años muestran disposición para aprender cosas nuevas, curiosidad y perseverancia cuando enfrentan dificultades. Asimismo, manifiestan una mayor percepción de que el tiempo que pasan en la escuela tiene significado y propósito en comparación con estudiantes de otros países de la OCDE.