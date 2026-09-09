¿A quién apoyan los Morenistas en San Luis Potosí?

San Luis Potosí (sixto)

La alta competencia personal entre los eventuales candidatos del Partido del Trabajo, Gerardo Sánchez Zumaya, y del Partido Verde, Ruth González Silva, pone en un dilema a los electores que se identifican con Morena. Dada la alianza nacional Morena-PT-PVEM y dado que las personas más competitivas y con mayores probabilidades de llegar a la gubernatura de San Luis Potosí no pertenecen al partido guinda, el dilema de los morenistas es a quién apoyar.

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Un análisis más detallado de la encuesta publicada por La Crónica de Hoy el pasado lunes muestra las preferencias dentro de las huestes de Morena. En el careo 1, el 33 por ciento de morenistas votaría por Gerardo Sánchez Zumaya (PT), el 28 por ciento por Carlos Arreola Mallol (Morena) y el 19 por ciento por Ruth González Silva (PVEM).

En el careo 2, los morenistas tienden a respaldar a la aspirante a la candidatura de ese partido, ya que el 38 por ciento votaría por Ana Dora Cabrera Vázquez, el 25 por ciento por Gerardo Sánchez Zumaya (PT) y el 8 por ciento por Ruth González Silva (PVEM).

En el careo 3, el 32 por ciento de los electores que se identifican con Morena votarían por José Antonio Lorca Valle, el 28 por ciento por Gerardo Sánchez Zumaya (PT) y el 9 por ciento por Ruth González Silva (PVEM).

Como se observa en las gráficas, los morenistas no se comportan como un monolito. Sus preferencias se dividen principalmente entre los aspirantes de su propio partido y el eventual candidato del Partido del Trabajo.

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Por otro lado, el 57 por ciento de los encuestados recibe algún programa social del gobierno federal. ¿Tienen estos apoyos alguna influencia en la opinión sobre Ruth González Silva y Gerardo Sánchez Zumaya? Los datos de la encuesta muestran que sí, pero de manera diferenciada.En el caso de Ruth González Silva, quienes reciben algún beneficio la evalúan de forma notablemente más positiva (42%) que quienes no lo reciben (32%), lo que representa una ventaja de 10 puntos porcentuales. En contraste, Gerardo Sánchez Zumaya mantiene exactamente el mismo nivel de opinión favorable (40%) tanto entre beneficiarios como entre no beneficiarios, lo que indica que su imagen no se ve influida de forma significativa por el acceso a estos programas.

La lucha por el poder político en San Luis Potosí está tan reñida que cualquier factor puede ser decisivo.