Banco del Bienestar confirma qué beneficiarios ya pueden cobrar 6,450 pesos Conoce qué beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibirán un pago de $6,450 pesos en septiembre (Programas para el Bienestar)

El Banco del Bienestar dio a conocer quiénes son los beneficiarios que recibirán en su Tarjeta del Bienestar un pago de $6,450 pesos este miércoles 9 de septiembre.

De acuerdo con el Banco del Bienestar, las beneficiarias y beneficiarios del programa Sembrando Vida podrán disponer de su apoyo de $6,450 pesos a partir de este miércoles.

A diferencia de otros programas del Bienestar, los depósitos de Sembrando Vida no se realizan de manera calendarizada, por lo que a partir de este día ya podrás disponer del depósito de tu apoyo en cajeros del Banco del Bienestar, o bien, pagar directamente con tu tarjeta del Banco del Bienestar en cualquier tienda o establecimiento que cuente con terminal bancaria.

¿Qué es el programa Sembrando Vida?

El programa Sembrando Vida es una estrategia del Gobierno de México que tiene como objetivo fortalecer la economía de las y los campesinos brindando apoyo económico y en especie para el desarrollo de sistemas agroforestales y proyectos productivos.

El apoyo económico del programa Sembrando Vida consiste en un depósito mensual de $6,450 pesos, los cuales se depositan en tu Tarjeta del Bienestar.

¿Cómo saber si ya te depositaron en tu Tarjeta del Bienestar?

Para conocer si ya te depositaron en la Tarjeta del Bienestar tu apoyo de $6,450 pesos del programa Sembrando Vida, podrás consultar tu saldo en la app del Banco del Bienestar o bien, acudiendo directamente a algún cajero de este banco.

En el caso de la aplicación del Banco del Bienestar, lo único que tienes que hacer es:

Descargar la aplicación del Banco del Bienestar desde la tienda de apps.

Aceptar los términos y condiciones.

Ingresar el número de tu celular.

Escribir los 16 dígitos de tu tarjeta y el NIP.

Crear una contraseña y confirmarla.

Una vez que ingreses los datos de tu tarjeta del Banco del Bienestar, en la app te aparecerá tu saldo disponible, por lo que podrás conocer si has recibido un depósito recientemente.

¿Qué otros beneficiarios cobran en septiembre?

Además de los depósitos que se realizarán a los beneficiarios de Sembrando Vida, también la Secretaría de Bienestar realizará depósitos en septiembre a los siguientes programas:

Pensión para las Personas Adultas Mayores

Pensión para las Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras