Muere Óscar Mario Beteta a los 70 años: ¿Qué le pasó al periodista mexicano?

Óscar Mario Beteta El periodista mexicano murió a los 70 años (X Óscar Mario Beteta)

El periodista mexicano Óscar Mario Beteta murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años, después de más de tres décadas de trayectoria en radio y televisión, donde construyó una carrera vinculada con la información, el análisis económico y la cobertura de la coyuntura política nacional.

La noticia fue confirmada por Joaquín López Dóriga y por El Heraldo Media Group, donde trabajó los últimos años.

¿De qué murió Óscar Mario Beteta?

Los primeros reportes sobre la muerte de Óscar Mario Beteta señalan que el periodista padecía cáncer. Sin embargo, familiares no han confirmado esta versión.

¿Quién es Óscar Mario Beteta? Perfil del periodista

Óscar Mario Beteta fue periodista, conductor y analista económico. Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y antes de incorporarse plenamente al periodismo trabajó como corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones financieras como Comermex, Banamex y Serfín.

Su preparación económica terminó convirtiéndose en uno de los rasgos distintivos de su carrera periodística. En Canal 11 fundó el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana, con lo que vinculó su experiencia en el ámbito financiero con la comunicación de información económica.

A lo largo de su carrera entrevistó a jefes de Estado, ministros y ganadores del Premio Nobel. También recibió diversos reconocimientos nacionales e internacionales relacionados con su labor periodística y su trabajo de análisis económico.

Uno de los espacios más importantes de su trayectoria fue En los Tiempos de la Radio, programa que condujo durante más de 20 años y desde el que mantuvo contacto con distintas figuras de la vida pública.

Su carrera también incluyó la columna Cúpula Empresarial, que comenzó en 2000 en Milenio. En 2007 recibió el Calendario de Oro como mejor conductor de un programa noticioso en radio.

Durante los años posteriores mantuvo su actividad periodística y continuó entrevistando a personajes relevantes. En 2021 seguía al frente de su trabajo radiofónico y posteriormente condujo el noticiero Oscar Mario Beteta en El Heraldo, de El Heraldo Radio, con presencia nacional y en el sur de Estados Unidos.

Los reconocimientos que recibió Óscar Mario Beteta

El trabajo de Beteta estuvo acompañado por distintos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica, recibido en 1981, y el Premio Nacional de Economía, obtenido en 1983.

En 1998 recibió el primero de tres Premios Nacionales de Periodismo. También obtuvo la presea José Pagés Llergo y un reconocimiento al mejor programa radiofónico otorgado por La Casa del Periodista.