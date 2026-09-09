Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 9 de septiembre?

En México, al ser un país con alta actividad sísmica, diariamente se registran movimientos telúricos; siendo el más reciente de magnitud 4.3, conoce dónde fue y si sonó la alerta sísmica.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el último sismo registrado hoy 9 de septiembre en México ocurrió a las 15:08 horas, con epicentro a 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, y tuvo una magnitud de 4.3.
¿Se activó la alerta sísmica?
Como el sismo de hoy en Chiapas fue de magnitud 4.3, no ameritó que se activara la alerta sísmica, debido a que el temblor no superó los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
¿Tembló hoy en la CDMX?
A lo largo de este miércoles 9 de septiembre, el SSN ha registrado más de 30 temblores; sin embargo, ninguno ha tenido como epicentro la CDMX.
Del mismo modo, los movimientos telúricos que han tenido lugar en otros estados de la República hoy tampoco han sido perceptibles en la CDMX.
Registro de los últimos temblores en México este miércoles 9 de septiembre
De acuerdo con el SSN, en este miércoles 9 de septiembre se han registrado 37 temblores, siendo el más fuerte de magnitud 4.3, por lo que aquí te compartimos el reporte con los últimos sismos registrados hoy en México:
- Magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 15:08 horas
- Magnitud 2.0 en Zacatecas, Zacatecas, a las 12:10 horas
- Magnitud 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca, a las 11:59 horas
- Magnitud 2.3 en San Marcos, Guerrero, a las 4:59 horas
- Magnitud 3.2 en Casimiro Castillo, Jalisco, a las 4:58 horas
¿Qué hacer en caso de un sismo?
De acuerdo con la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, estas son algunas de las recomendaciones a seguir en caso de un sismo:
- Mantén la calma y, si te encuentras en pisos bajos, sigue las rutas de evacuación.
- Si te encuentras en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo.
- No corras, no grites y no empujes.
- Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer.