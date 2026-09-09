Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 9 de septiembre? El temblor más reciente registrado hoy fue de 4.1; conoce el reporte de los últimos sismos según el SSN (Imagen hecha con IA)

En México, al ser un país con alta actividad sísmica, diariamente se registran movimientos telúricos; siendo el más reciente de magnitud 4.3, conoce dónde fue y si sonó la alerta sísmica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el último sismo registrado hoy 9 de septiembre en México ocurrió a las 15:08 horas, con epicentro a 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, y tuvo una magnitud de 4.3.

¿Se activó la alerta sísmica?

Como el sismo de hoy en Chiapas fue de magnitud 4.3, no ameritó que se activara la alerta sísmica, debido a que el temblor no superó los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

¿Tembló hoy en la CDMX?

A lo largo de este miércoles 9 de septiembre, el SSN ha registrado más de 30 temblores; sin embargo, ninguno ha tenido como epicentro la CDMX.

Del mismo modo, los movimientos telúricos que han tenido lugar en otros estados de la República hoy tampoco han sido perceptibles en la CDMX.

Registro de los últimos temblores en México este miércoles 9 de septiembre

De acuerdo con el SSN, en este miércoles 9 de septiembre se han registrado 37 temblores, siendo el más fuerte de magnitud 4.3, por lo que aquí te compartimos el reporte con los últimos sismos registrados hoy en México:

Magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 15:08 horas

en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 15:08 horas Magnitud 2.0 en Zacatecas, Zacatecas, a las 12:10 horas

en Zacatecas, Zacatecas, a las 12:10 horas Magnitud 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca, a las 11:59 horas

en Salina Cruz, Oaxaca, a las 11:59 horas Magnitud 2.3 en San Marcos, Guerrero, a las 4:59 horas

en San Marcos, Guerrero, a las 4:59 horas Magnitud 3.2 en Casimiro Castillo, Jalisco, a las 4:58 horas

¿Qué hacer en caso de un sismo?

De acuerdo con la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, estas son algunas de las recomendaciones a seguir en caso de un sismo: