¿Heredaste la AFORE de un familiar? La Suprema Corte confirma que el dinero se entrega libre de impuestos

Suprema Corte de Justicia Se determinó que el AFORE heredado queda exento del ISR. (Suprema Corte/X)

La Suprema Corte ha hecho oficial que la cuenta individual a cargo de una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que sean heredados a partir de una persona trabajadora fallecida, quedarán exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

¿Por qué quedan libres de impuestos las AFORE?

El Máximo Tribunal ha explicado que el ISR exenta los ingresos que reciben las personas físicas por medio de herencia o legado, por lo que al designarse a una persona beneficiaria del AFORE, cumple la función “materialmente análoga a la de un legado”, ya que ambas figuras producen una consecuencia económica y jurídica sustancialmente semejante.

La Corte señaló además que exigir que la persona beneficiaria sea reconocida formalmente como legataria podría generar un trato fiscal inequitativo y podría perjudicar a quienes reciben los ahorros laborales de una persona fallecida mediante el sistema de seguridad social.

¿Cómo se determina a la persona heredera de un AFORE?

Se puntualizó que, al fallecer, los recursos se entregan a quien haya sido designado como persona beneficiaria del fallecido o a quien se reconozca con mejor derecho de recibirla mediante la legislación de seguridad social. Asimismo se aclaró que dicho beneficio no se entrega de manera aleatoria ni como una prestación autónoma del Estado.