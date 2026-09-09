Beca Benito Juárez 2026: Registro y requisitos para recirbir 1,900 pesos

Beca Benito Juárez. Beca para las y los jóvenes de nivel medio superior. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico por parte del gobierno mexicano, pensado para las y los jóvenes de nivel medio superior que estudian en una institución pública del país, con el objetivo de evitar la deserción escolar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el ciclo escolar 2019-2020, 43.7% de las y los alumnos no concluyeron sus estudios por falta de recursos o la necesidad de trabajar.

Es así que desde mayo del 2020, se volvió una obligación constitucional del Estado establecer un sistema de becas en todos los niveles escolares de educación pública.

Características de la beca

Este apoyo económico consta de 1,900 pesos otorgados de manera bimestral a través de las Tarjetas del Banco del Bienestar. Con objetivo de impulsar el derecho a la educación.

¿Cuándo inicia el registro?

El registro de la Beca Benito Juárez para el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el próximo 21 de septiembre de 2026 y terminará el 30 del mismo mes.

Requisitos de la Beca Benito Juárez

únicamente tiene dos requisitos:

Estar inscrito en el ciclo escolar 2026-2027 en una institución pública de bachillerato general o tecnológico.

en una institución pública de bachillerato general o tecnológico. No recibir otra beca con el mismo fin de programas federales.

Documentación necesaria para solicitar la beca

CURP certificada.

Clave del centro de trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

En caso de ser menor de edad, también deberán añadirse los siguientes documentos.

CURP certificado de la persona tutora.

Identificación vigente de la persona tutora.

Pasos a seguir para acceder al programa

Ingresa al sitio oficial de la Beca Benito Juárez durante el periodo vigente de registro. Inicia sesión o crea tu Llave MX en la página. Registra datos personales y escolares, en caso de ser menor de edad, deberás tener a la mano los datos de tu madre, padre, tutora o tutor legal. Espera a que la información sea validada para poder continuar con el proceso. Recibe tu Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo se consigue la Llave MX?

Busca www.llave.gob.mx y da clic en Crear cuenta .

. Ingresa el CURP, da clic al recuadro en No soy un robot y luego a Continuar.

Si el CURP es correcto, los dato personales se llenarán de manera automática.

Escribe tu Código Postal y selecciona tu colonia. Presiona el botón de Siguiente .

y selecciona tu colonia. Presiona el botón de . Posteriormente serán solicitados datos de contacto: celular y correo electrónico .

. Escribe una contraseña segura.

Lee y secciona la casilla del Aviso de privacidad, llena el Captcha y presiona el botón de Finalizar.

Una vez con tu clave de acceso, podrás solicitar la Beca Benito Juárez.