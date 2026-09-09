¿Ya abrieron la México-Cuernavaca? Reporte del accidente de pipa de gas

Pipa de gas México-Cuernavaca. Pipa volcada en el kilómetro 32 de la carretera México-Cuernavaca (Foto:@SGIRPC_CDMX). (Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil)

Esta tarde del miércoles 9 de septiembre de 2026, una pipa de gas se volcó en la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 32, afectando únicamente a un auto particular en el siniestro sin personas lesionadas.

Al lugar llegaron bomberos, policías y personal de protección civil para atender el accidente y como medida de seguridad el transito fue suspendido en ambos sentidos.

¿Sigue cerrada la México-Cuernavaca?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en apoyo de grúas concesionadas por parte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), realizaron las maniobras correspondientes.

Actualmente ya hay circulación normal en la autopista. La zona se encuentra libre de fuga de gas y servicios de emergencia ya retiraron los vehículos afectados.