Calendario de la SEP: ¿Hay clases este viernes 11 de septiembre?

Suspensión de clases viernes 11 de septiembre CIUDAD DE MÉXICO, 31AGOSTO2026.- Desde temprana hora, planteles de educación básica a recibir nuevamente a niñas, niños y adolescentes, quienes regresaron a las escuelas para retomar sus actividades académicas después del periodo vacacional iniciando formalmente el ciclo escolar 2026-2027 conforme al calendario oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Ante la proximidad del 15 de septiembre y el asueto del día siguiente, han surgido dudas acerca de si los estudiantes tendrán clases este viernes 11.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el calendario que publica cada ciclo escolar no reconoce el 11 de septiembre como día feriado, por lo que los alumnos tendrán que asistir de manera ordinaria.

No obstante, sí habrá un viernes de descanso en lo que queda de septiembre.

¿Cuál es el próximo día sin clases?

Aunque la SEP no reconoció el viernes 11 como día de descanso, sí tiene contemplado el 25 de septiembre para que los alumnos de educación básica no asistan a clases con motivo de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Dichas juntas se realizan los últimos viernes de cada mes; cada vez que hay junta de consejo técnico, se suspenden las actividades para los alumnos.

La SEP tiene programadas 8 reuniones de esta índole a lo largo del ciclo escolar 2027-2028.

¿Por qué la SEP suspende clases el viernes?

Si bien el viernes 11 de septiembre sí habrá clases, la duda acerca de una suspensión de actividades surgió a partir de las celebraciones y el asueto que se tienen contemplados con motivo de la celebración del inicio de la Independencia de México.

Lamentablemente, el día feriado caerá el miércoles 16 de septiembre, por lo que solamente ese día no se laborará ni habrá clases. Las actividades estarán con normalidad el viernes, lunes y martes previos.

Por otro lado, ha habido cierta confusión con la noticia de suspensión de actividades este viernes 11, debido a que en Cataluña sí suspenderán sus clases con motivo de la celebración de la Diada Nacional de Catalunya.

¿Qué días se suspenden clases en lo que resta del año?

Además de las juntas mensuales del CTE que ocurren el último viernes de cada mes, la SEP en su calendario oficial tiene programados los siguientes asuetos: