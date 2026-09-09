Reforma sobre doble nacionalidad se va después del 21 de septiembre: Monreal

El presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal

Entre cuestionamientos de varios diputados y senadores, la Cámara de Diputados aplazó hasta después del 21 de septiembre, la discusión de la reforma sobre doble nacionalidad a fin de procesar los consensos.

“Hay un acuerdo con los grupos parlamentarios en la Jucopo para poderla discutir en el Pleno hasta después del 21 de septiembre”, confirmó el presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien reconoció que será un periodo de sesiones “muy intenso”.

Existe un “jaloneo” en San Lázaro entre varios diputados de la alianza oficialista que tienen doble nacionalidad y han mostrado su reticencia a esta reforma con lo cual, la mayoría calificada que requiere Morena se pone en riesgo.

Este martes, la Comisión de Puntos Constitucionales ya aprobó esta reforma presidencial que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad.

La propuesta establece que, para ocupar la Presidencia de la República, será necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con ella, renunciar previamente a la misma antes de solicitar el registro como candidato, en los términos que establezca la ley.

Para las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el dictamen plantea que también será requisito ser mexicano por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, si se posee una segunda, renunciar a ella antes de solicitar el registro de la candidatura.

El dictamen señala que las nuevas disposiciones entrarían en aplicación a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.

Se tenía contemplada sacarla antes del 15 de septiembre, pero ante la reticencia de varios diputados oficialistas que tienen doble nacionalidad, sumada al rechazo total de PAN, PRI y MC, se acordó aplazar su discusión y eventual aprobación en el pleno de San Lázaro a fin de asegurar la mayoría calificada.

SE PROCESAN LAS TRES INCIATIVAS DE SHEINBAUM; POLÉMICA POR LA DE CATASTRO

Paralelo a ello, la Cámara de Diputados también remitió a comisiones las tres iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum envío junto con el Paquete económico que plantean modificaciones a la Ley Aduanera, la de pagos digitales y la creación de dos nuevos ordenamientos en materia catastral que buscan poner al día los catastros, incorporar inmuebles que hoy no están registrados y modernizar los mecanismos de cobro.

Monreal reconoció que de las tres “seguramente habrá mucha discusión” sobre la iniciativa en materia catastral que perfila aumento en el cobro de este derecho a inmuebles en el país.

No obstante el zacatecano consideró que “es indispensable” esta ley que actualizará el costo de este derecho en todos los inmuebles del país.

Esta propuesta busca elevar la recaudación a partir de una mejor identificación y valoración de los inmuebles.

“La recaudación aumentará mediante la actualización de los valores catastrales y la incorporación de predios no registrados”, señala la iniciativa remitida anoche a la Cámara de Diputados.

El predial es uno de los principales ingresos propios de alcaldías y municipios y, por ley, les corresponde directamente, sin intervención de la Federación.