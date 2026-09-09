Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional: ¿Cuál es la labor de este cachorro mestizo? Un cachorro se unió al equipo de trabajo del Gobierno de México; conoce quién es y qué hace en Palacio Nacional (@GobiernoMX)

El Gobierno de México anunció la incorporación de un nuevo miembro a su equipo de trabajo: Rollo, un cachorro que vive en Palacio Nacional. Conoce cuál es su labor dentro de las instalaciones.

A través de un video en redes sociales, el Gobierno de México presentó a Rollo, un cachorro mestizo que se pasea por los jardines y oficinas de Palacio Nacional.

¿Quién es Rollo y cuál es su labor en Palacio Nacional?

De acuerdo con el Gobierno de México, Rollo es un cachorro mestizo adoptado por la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia y ahora ocupa un papel importante en Palacio Nacional: el de brindar apoyo y bienestar emocional.

“Es un cachorro mestizo adoptado que hoy se divierte en jardines y oficinas bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia”, compartieron en sus redes sociales.

En el video se observa a Rollo paseándose por los diferentes espacios de Palacio Nacional; incluso, en algunos fragmentos, porta una corbata, mientras que en otros se le muestra en su propia cama.

La incorporación de Rollo a Palacio Nacional se suma a la de otros animales que también han sido adoptados por el Gobierno de México.

Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional. Es un cachorro mestizo adoptado que hoy se divierte en jardines y oficinas bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia. Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y… pic.twitter.com/aoRmKbXHlT — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 10, 2026

¿Quiénes son los otros animales que viven en Palacio Nacional?

Además del cachorro Rollo, en Palacio Nacional también vive un grupo de gatos, a los cuales, desde junio de 2019, se les asigna un presupuesto para su cuidado al ser considerados activos fijos vivos.

Antes de 2019, los gatitos eran cuidados por personal de Palacio Nacional como acto de buena fe. Sin embargo, a partir de dicho año, fueron esterilizados, reciben atención médica, vacunas, tienen un microchip de identificación y son alimentados diariamente.

En Palacio Nacional se han encontrado 10 gatitos en el Jardín Nezahualcóyotl, 3 en el estacionamiento y 3 en el jardín desértico.

Algunos de los gatitos que han habitado en Palacio Nacional son: Mandarino, Coco, Ollín, Balam, Roja y Zeus.