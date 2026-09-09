El PRD se resiste a morir: busca reagrupar a la izquierda rumbo a las elecciones de 2027

Dirigentes del bloque de partidos locales del PRD. Al centro Evodio Velázquez, líder, del Sol Azteca en Guerrero

A unas horas de que arranque el proceso electoral rumbo a 2027, el Bloque Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a la unidad de las izquierdas y movimientos progresistas y anunció que han comenzado diálogos al más alto nivel con partidos políticos de izquierda a fin de construir una ruta conjunta —incluidas alianzas— de cara a los comicios del próximo año, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales.

“Se han comenzado diálogos al más alto nivel con partidos políticos de izquierda, con el propósito de explorar coincidencias y construir una ruta conjunta”, explicaron.

Para ello, el bloque perredista realizará su Asamblea Nacional en los próximos días, donde definirán su reorganización, su política de alianzas y su organización política territorial para consolidar su presencia en los comicios del próximo año.

Este 10 de septiembre, el INE dará el banderazo para el proceso electoral del próximo año, donde se renovarán 17 gubernaturas, se elegirán 500 diputados federales y 19 mil 609 cargos locales.

Tocarán puertas para ampliar su presencia nacional

Acompañado de los dirigentes perredistas, el exalcalde de Acapulco y referente del PRD Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, explicó que el Bloque Nacional del PRD actualmente cuenta con referentes en nueve estados, pero busca tocar puertas en todo el país para sumar a dirigentes, simpatizantes y ciudadanos que coincidan con las causas de la izquierda.

Velázquez Aguirre destacó que la intención es recuperar la identidad del partido, fortalecer los vínculos con expresiones de izquierda y avanzar hacia una mayor territorialidad, incluso en entidades donde actualmente no existe registro partidista.

En conferencia de prensa en Acapulco, los dirigentes perredistas de nueve estados recalcaron la necesidad de recuperar el origen ideológico del Sol Azteca y construir una alternativa política propia que les ayude a reposicionarse a nivel nacional y recuperar su registro nacional.

En ese sentido, llamaron a la unidad de las izquierdas y movimientos progresistas, a fortalecer su relación con movimientos y partidos políticos de izquierda y ampliar su presencia territorial en todo el país.

Velázquez Aguirre destacó la importancia de defender la democracia, la libertad y la soberanía del país, por lo que subrayó la importancia de mantener viva la esencia y el planteamiento político e ideológico de la Revolución Democrática.

¿Habrá alianzas para 2027?

En tanto, la diputada local de la Ciudad de México y una de las referentes del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, destacó la importancia de establecer alianzas ideológicas con partidos de izquierda de cara a los comicios de 2027.

Reconoció los encuentros ciudadanos impulsados en Guerrero y sostuvo que representan una forma de hacer política escuchando directamente a la población.

El diputado local de Michoacán y dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, informó que han comenzado diálogos al más alto nivel con partidos políticos de izquierda, con el propósito de explorar coincidencias y construir una ruta conjunta.

Sostuvo que el bloque busca preservar la identidad y los principios del partido, así como construir una alternativa política desde una izquierda democrática y progresista.

El dirigente del PRD en Morelos, Sergio Prado, refrendó el compromiso de mantener las banderas de una izquierda democrática, progresista y humanista, mientras que el dirigente del PRD en Oaxaca, Tomás Basaldú, afirmó que “el PRD sigue latiendo y sigue latiendo más fuerte”, como muestra de su presencia en los estados.

Por su parte, el dirigente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo, respaldó la ruta de organización y la continuidad de la lucha política de izquierda.