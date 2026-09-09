Renuncia Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino; fue por motivos de salud

Claudia Arlett Espino, Secretaría Ejecutiva del INE

Claudia Arlett Espino presentó este martes su renuncia irrevocable a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que dejará con efectos a partir del 9 de septiembre de 2026.

La funcionaria argumentó motivos de salud y la necesidad de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal ante las exigencias del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

La decisión fue comunicada mediante un escrito dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en el que explicó que la organización de los próximos comicios demanda un nivel de dedicación que actualmente no puede compaginar con sus necesidades personales y familiares.

¿Por qué renunció Claudia Arlett Espino al INE?

En su carta de renuncia, Espino señaló que el proceso electoral de 2026-2027 contempla la renovación de cargos federales y de las 32 entidades del país, lo que implica una alta exigencia operativa.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, expuso.

La exfuncionaria precisó que su decisión tiene carácter irrevocable y agradeció la confianza que Guadalupe Taddei Zavala depositó en ella al proponerla para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto.

Claudia Arlett Espino hace balance de su gestión en el INE

Al despedirse del cargo, Espino afirmó que encabezar ambas secretarías representó una de las mayores responsabilidades de su trayectoria profesional y le dejó importantes aprendizajes.

Asimismo, expresó su gratitud por el trabajo realizado durante su gestión y reconoció el compromiso de las personas servidoras públicas que integran la Secretaría Ejecutiva.

Destacó que el profesionalismo del personal permitió cumplir las atribuciones legales del área y contribuir al funcionamiento institucional del Instituto Nacional Electoral en la preparación de los procesos democráticos del país.