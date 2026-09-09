Sheinbaum descarta nuevos impuestos y gasolinazos; se apostará por combatir la evasión fiscal

Presidenta Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la creación de nuevos impuestos y aseguró que su administración mantendrá los mecanismos necesarios para evitar incrementos abruptos en los precios de las gasolinas y el diésel. Explicó que la estrategia fiscal estará enfocada en combatir la evasión tributaria y el uso de facturas falsas, sin imponer nuevas cargas a la población ni a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

Durante la presentación de los lineamientos económicos de su gobierno, la mandataria señaló que el objetivo es fortalecer la recaudación mediante una mayor fiscalización de quienes evaden impuestos, al tiempo que se preservan los incentivos para atraer inversiones.

Asimismo, afirmó que las empresas que inviertan en México seguirán teniendo acceso a los beneficios fiscales contemplados en el Plan México, siempre que cumplan con sus obligaciones tributarias.

Sheinbaum promete evitar gasolinazos y mantener estabilidad en combustibles

En materia energética, la presidenta aseguró que su gobierno mantendrá los mecanismos necesarios para impedir aumentos significativos en los precios de las gasolinas y el diésel, incluso ante escenarios de alza en las cotizaciones internacionales del petróleo.

Indicó que la estrategia busca evitar los llamados “gasolinazos” y mantener estabilidad en los precios de los combustibles para proteger la economía de las familias.

Educación, salud y ciencia recibirán más recursos en 2027

Respecto al gasto público, Sheinbaum informó que el presupuesto garantizará el pago de salarios de los trabajadores del Estado, incluidos los empleados de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial, el Tribunal Agrario y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

También aseguró que los incrementos salariales para los servidores públicos estarán por encima de la inflación.

Entre los sectores con mayor crecimiento presupuestal destacó:

Educación: aumento de 10.7% .

aumento de . Salud: incremento de 11.3% .

incremento de . Ciencia: crecimiento de 13%.

La presidenta agregó que la seguridad pública también contará con mayores recursos para fortalecer la Guardia Nacional y las áreas de inteligencia e investigación.

Campo y programas sociales tendrán mayor presupuesto

Sheinbaum señaló que el campo será otro de los sectores prioritarios del presupuesto, mediante mayores apoyos a productores afectados por los bajos precios del maíz y el frijol, el fortalecimiento de los precios de garantía y nuevos esquemas de financiamiento como Cosechando Soberanía.

Asimismo, reiteró que los programas sociales establecidos en la Constitución tendrán garantizados los recursos necesarios para su operación.

Gobierno impulsará una ley de economía digital

La presidenta anunció además que su administración promoverá una Ley de Economía Digital para reducir el uso de efectivo y fomentar los pagos electrónicos.

Explicó que la iniciativa buscará facilitar las transacciones mediante teléfonos celulares y otras plataformas digitales, con el propósito de ampliar la inclusión financiera, reducir el uso de efectivo y fortalecer la formalización de la economía.

Según el planteamiento del gobierno, una mayor adopción de medios electrónicos también podría disminuir algunas comisiones bancarias y mejorar la seguridad de la población al reducir la necesidad de portar dinero en efectivo.

Con estas medidas, el gobierno federal plantea fortalecer las finanzas públicas mediante una mayor recaudación derivada del combate a la evasión fiscal, mantener los incentivos a la inversión y aumentar el gasto en sectores estratégicos como educación, salud, ciencia, seguridad, desarrollo rural y programas de bienestar.