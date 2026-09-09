UNAM mantendrá austeridad tras recibir aumento presupuestal para 2027; prevé ampliar matrícula y concluir obras

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

El rector Leonardo Lomelí Vanegas señaló que el incremento previsto para la UNAM en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 corresponde a 1.2 por ciento por encima de la inflación esperada, estimada en tres por ciento, porcentaje que, dijo, fue solicitado por la propia institución.

Previo a presidir la sesión del Consejo Universitario, Lomelí explicó que el aumento permitiría, junto con una política de racionalidad presupuestal y austeridad, atender los gastos del ejercicio y realizar esfuerzos adicionales para reponer equipos y concluir obras que permanecen en construcción.

Entre los proyectos mencionados por el rector se encuentran las unidades de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en Juriquilla, Mérida y Oaxaca, donde todavía se desarrollan aulas y laboratorios.

Ampliación de matrícula

Lomelí destacó que la Universidad Nacional ha trabajado desde el inicio de este siglo para incrementar la matrícula de educación superior. Esta expansión, señaló, también se ha reflejado en la creación y desarrollo de espacios universitarios en entidades donde existe una menor cobertura de estudiantes a nivel licenciatura.

En este sentido, mencionó el trabajo realizado a través de las ENES para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en distintas regiones del país.

“Estamos de acuerdo en que hay que ampliar la matrícula a nivel nacional y la Universidad está haciendo su esfuerzo”, remarcó el rector.

Presupuesto y austeridad

El rector agradeció al Gobierno de la República el esfuerzo contemplado en el proyecto presupuestal y consideró que el incremento solicitado permitiría atender las necesidades de la Universidad bajo un esquema de racionalidad en el uso de los recursos.

Explicó que el subsidio federal pasaría de 53 mil millones a 56 mil millones de pesos, lo que permitiría no solamente cubrir los gastos del ejercicio, sino también evaluar la reposición de equipos y avanzar en la culminación de infraestructura universitaria.

Lomelí señaló que el punto adicional respecto de la inflación era precisamente lo que la Universidad había solicitado, por lo que consideró que existe coincidencia entre la petición de la institución y lo previsto en el proyecto presupuestal.

Asuntos escolares

Durante sus declaraciones, el rector también informó que se trabaja en una propuesta para reestructurar la Dirección General de Asuntos Escolares.

Asimismo, indicó que continúa la auditoría a cargo del Patronato relacionada con el concurso de ingreso a la licenciatura correspondiente al ciclo 2026-2027/1.