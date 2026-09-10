5 mexicanos enfrentan juicio en Reino Unido por producción de metanfetamina

Mexicanos detenidos en Reino Unido por metanfetamina

Cinco mexicanos comparecieron este jueves ante un tribunal de Inglaterra, señalados por las autoridades británicas de presuntamente conspirar para producir metanfetamina en un laboratorio clandestino ubicado en una zona agrícola cercana a Furnace End, en el condado de Warwickshire.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) identificó a los acusados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años y originario de Michoacán, así como Victoria Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Leoncio Moso Borja, de 37, y José Núñez Angulo, de 44 años, estos últimos cuatro originarios de Culiacán, Sinaloa.

Operativo en Warwickshire

La detención ocurrió el 13 de agosto durante un operativo coordinado por la NCA con apoyo de la Policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y el Servicio de Ambulancias de West Midlands. Tras ser presentados inicialmente ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, un juez ordenó que permanecieran en prisión preventiva.

La acusación sostiene que los cinco habrían conspirado “juntos y con otras personas” para producir metanfetamina entre el 6 de febrero y el 14 de agosto de 2026. La sustancia está clasificada como droga de Clase A en Reino Unido, categoría que contempla los estupefacientes considerados más peligrosos y adictivos.

Durante la audiencia de este jueves, los cinco confirmaron su identidad y se declararon no culpables del cargo de conspiración para producir metanfetamina. Sus abogados señalaron ante la jueza Rhona Campbell que los acusados negaban tener conocimiento de la producción de drogas.

Como parte de sus argumentos, uno de los hombres aseguró que trabajaba como chef, mientras que otro dijo haberse dedicado a labores de construcción. Ambriz Dimas presentó su declaración en inglés, idioma que, según se informó durante la audiencia, domina.

Los otros cuatro acusados utilizaron el apoyo de dos intérpretes de español para presentar sus declaraciones ante el tribunal. Todos permanecen bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

El caso fue aplazado y el juicio quedó programado para el 15 de febrero en el Tribunal de la Corona de Warwick. Los señalamientos forman parte del proceso judicial y deberán ser acreditados ante el tribunal.