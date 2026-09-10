Obras de saneamiento y protección en el Río Tula presentan importantes avances

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que contiúa el avance en la recuperación del río Tula, con obras de saneamiento y protección a la población en San Marcos y San Lorenzo, en Tula de Allende, Hidalgo.

Con un avance de 93 %, se construye un colector que permitirá conducir adecuadamente las aguas residuales de Tula y evitar su descarga al río, en beneficio de más de 80 mil habitantes.

Esta obra, a la que se le destina una inversión aproximada de 280 millones de pesos, forma parte de un plan integral con el que se mejorará la calidad del agua del río Tula, se restaurarán los ecosistemas y se atenderán necesidades de agua y ambientales de las comunidades que conviven con el afluente.

Asimismo, se tiene un avance de 70 % en las obras que se construyen en la zona de San Marcos, con una inversión aproximada de 80 millones de pesos, para reducir los riesgos de inundaciones e incrementar la seguridad de más de 17 mil pobladores y sus bienes.

El plan que se sigue en el río Tula incluye inversiones conjuntas de más de 900 millones de pesos, provenientes de la federación y del gobierno de Hidalgo, que se destinan a infraestructura hidráulica, recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de obras de protección a la población, como taludes.

Hasta ahora, se ha intervenido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Atotonilco y se llevó a cabo la reconstrucción de un kilómetro de taludes y el desazolve de cuatro kilómetros de cauce.

Asimismo, con el fin de mejorar la calidad del agua de los ríos Tula y Salado, se tiene programada la construcción de 38 kilómetros de colectores en la zona metropolitana de Tula, Atotonilco y Atitalaquia, la rehabilitación de una PTAR de la Comisión Federal de Electricidad y la construcción de humedales que permitirán el saneamiento natural del agua.