CFE identifica oportunidades de ahorro energético en subestación Kilómetro Cero

Kilómetro Cero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó un diagnóstico energético en la subestación eléctrica “Kilómetro Cero” como parte de las acciones para mejorar el aprovechamiento de la energía en sus propias instalaciones.

El estudio fue llevado a cabo a través del Programa de Ahorro Energético del Sector Eléctrico (PAESE), la cual revisaron el funcionamiento de los equipos y las condiciones de la infraestructura de la subestación para detectar áreas con posibilidades de mejora.

La CFE expuso que el diagnóstico permitió reconocer oportunidades para optimizar el desempeño de los equipos y fortalecer las prácticas relacionadas con el uso eficiente de la energía.

Igualmente, la Comisión comentó que este tipo de evaluaciones ayuda a mejorar la eficiencia de sus operaciones y a reducir posibles consumos innecesarios dentro de sus instalaciones.

Las acciones integran parte de los trabajos encaminados al cumplimiento del Programa de Eficiencia Energética 2025-2030, que busca impulsar un uso más eficiente de los recursos energéticos en el sector eléctrico.

La CFE destacó que la aplicación de medidas de eficiencia energética en sus instalaciones conforman las estrategias para avanzar hacia operaciones cada vez más competentes.