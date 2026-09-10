Tarjeta Monte de Piedad: requisitos, cómo solicitarla y para qué sirve

Tarjeta Monte de Piedad Foto: IA

La Tarjeta Monte de Piedad es un documento que conviene tener a la mano ya que puede parecer simplemente una tarjeta de identificación, su número de cliente es importante para realizar diferentes trámites y consultar información relacionada con los empeños.

A pesar de que la institución permanece cerrada debido a la huelga, que está a punto de cumplir un año, conviene dar a conocer esta información ya que cuando finalice el paro de labores, los usuarios tendrán acceso a los servicios que presta el Nacional Monte de Piedad. Por lo que el trámite de esta tarjeta tu facilitará los trámites de empeño.

¿Qué es la Tarjeta Monte de Nacional Monte de Piedad?

La Tarjeta Monte es una identificación personal e intransferible que permite acreditar al cliente ante Nacional Monte de Piedad.

Uno de sus datos más importantes es el número de cliente, ya que se encuentra vinculado con las operaciones que una persona realiza con la institución.

También puede utilizarse para acceder a herramientas digitales como Mi Monte Web y Mi Monte App, desde donde los usuarios pueden consultar información de sus empeños y realizar determinadas operaciones.

¿Cómo sacar la Tarjeta Monte por primera vez?

Para obtener la Tarjeta Monte el usuario requerirá completar un proceso de identificación ante Nacional Monte de Piedad.

Una de las alternativas es acudir directamente a una sucursal con una identificación oficial vigente. Entre los documentos que pueden utilizarse se encuentran la credencial para votar y el pasaporte.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información oficial, si la dirección del cliente no está actualizada o la persona no es mexicana, también puede ser necesario presentar un comprobante de domicilio.

Por ello, antes de acudir es recomendable verificar los requisitos y la disponibilidad del servicio en los canales oficiales de Nacional Monte de Piedad, ya que los procedimientos pueden modificarse.

Requisitos para obtener la Tarjeta Monte

De manera general, debes considerar llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Acudir a una sucursal para concluir el trámite cuando corresponda.

Comprobante de domicilio si la dirección registrada necesita actualizarse o en los casos señalados por la institución.

Realizar el registro correspondiente con tus datos personales.

La Tarjeta Monte no funciona como una tarjeta de crédito convencional. Su principal objetivo es identificarte como cliente de Nacional Monte de Piedad y vincularte con tus operaciones dentro de la institución.

¿Para qué sirve la Tarjeta Monte?

Además de identificar al cliente, la tarjeta puede facilitar diferentes gestiones relacionadas con los empeños.

A través de Mi Monte Web y Mi Monte App es posible consultar información de las operaciones, revisar boletas y, dependiendo de las características del contrato, realizar acciones relacionadas con pagos y refrendos.

La aplicación también permite consultar movimientos y descargar comprobantes de operaciones realizadas en línea.

¿Qué hacer si pierdes la Tarjeta Monte?

Perder la tarjeta física no significa necesariamente perder el acceso a la información de tu cuenta.

Si ya tienes Mi Monte App, puedes consultar la versión digital de la Tarjeta Monte desde tu perfil. La institución indica que esta versión puede mostrarse en sucursal para realizar operaciones como empeñar, pagar o desempeñar.

¿Qué pasa con la Tarjeta Monte durante la huelga?

Actualmente, Nacional Monte de Piedad mantiene en sus canales oficiales un aviso sobre la suspensión del servicio de empeño en sucursales debido a la huelga que atraviesa.

Por ello, si necesitas obtener una tarjeta nueva, acudir a una sucursal o realizar alguna operación presencial, conviene verificar previamente que el servicio correspondiente ya se encuentre disponible a través de la página web de la institución.

Asimismo, Monte de Piedad ha señalado que los objetos empeñados siguen almacenados en las bóvedas sin correr ningún riesgo. Así como la obligación de los usuarios de mantenerse al día con su calendariod e pagos.

Por lo tanto, una ves que se resuelva el conflicto deberás tramitar tu tarjeta para cualquier tipo de consulta sobre el estatus de tus eméños o cuqluier otra información adicional.