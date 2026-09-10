Arranca proceso electoral con escaramuzas: Morena quiere “mangonear al INE y torcer las reglas a su favor”: Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno arremete contra Morena y acusa al INE de tolerar campañas adelantadas

Con el banderazo del proceso electoral en el INE también detonaron las primeras escaramuzas entre dos de los principales partidos a través de sus dirigentes nacionales, Ariadna Montiel y Alejandro Moreno, quienes asumieron como representantes de Morena y PRI, respectivamente pero el líder tricolor arremetió contra Morena a quien acusó de no respetar al INE.

“Es claro que Morena no respeta al Instituto Nacional Electoral y el Gobierno menos”, fustigó el dirigente tricolor ante el Consejo General del INE, y representantes de los partidos, entre ellos su homóloga morenista, Ariadna Montiel.

Tanto Morena como el gobierno federal—arreció--piensan que pueden mangonear al árbitro electoral y torcer las reglas a su favor para ganar las elecciones.

Moreno recordó que el PRI participó en la construcción del sistema electoral que permitió la alternancia democrática en México, y advirtió que no permanecerá callado ante intentos de la 4T de debilitarlo, capturarlo o ponerlo al servicio del poder.

En el inicio formal de los trabajos rumbo a los comicios de 2027, ambos líderes partidistas se incorporaron a la llamada herradura de la democracia, desde donde participarán en las deliberaciones y trabajos del máximo órgano de dirección del INE.

INE SOMETIDO

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el líder tricolor acusó al INE de estar fallando a los ciudadanos y permitir que se tuerzan las reglas y exigió a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza, legalidad e imparcialidad en estos comicios donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 20 cargos locales.

De lo contrario, advirtió, “las elecciones no sirven, son estética, son una ceremonia, son una vil fachada”. “Le están fallando a las y los ciudadanos”.

Moreno aprovechó y buscó arrinconar a los consejeros sobre la manera en que quieren ser recordados en la historia de México: “como los que defendieron la democracia (…) o quienes se doblaron ante el poder”.

El líder priista advirtió sobre el riesgo de que la autoridad electoral pierda su independencia frente al poder: “si no se da a respetar, pierde toda credibilidad y confianza y se convierte en un brazo ejecutor y de extensión del propio Gobierno”.

CRIMEN ORGANIZADO

El dirigente priista recriminó la injerencia del crimen organizado en procesos electorales locales. y recordó los casos de Sinaloa y Michoacán, donde, dijo, el propio Tribunal Electoral “acreditó la participación del crimen organizado en las elecciones locales y simplemente no pasó nada”.

“Las elecciones no las pueden ganar los cárteles de los crímenes organizado. Tiene que ganarse en las urnas y con el voto de las y los ciudadanos”, advirtió, al pedir al INE asumir “una responsabilidad activa y muy efectiva” frente a esta amenaza.

Una y otra vez, Morena pidió a los consejeros “corregir el rumbo” y reprochó la tolerancia hacia el partido en el gobierno y sus aspirantes quienes hacen campaña adelantada sin pudor ni miedo a que los sancione el INE.

Ejemplificó el caso del senador de Morena con licencia Armando Ayala Robles, quien “con absoluto descaro presumió que llevaba setenta y cinco días de campaña en Baja California”. “Eso es vergonzoso”, sentenció.

Por ello denunció un “doble rasero” en el trato de la autoridad hacia distintos actores políticos y acusó que para la oposición existen “investigaciones, censuras, medidas cautelares, persecución política y linchamientos mediáticos”.

Mientras que para Morena y sus aspirantes, en cambio, “hay tolerancia, hay permiso, hay blindaje”.

En ese sentido, Alito acusó falta de lineamientos oportunos del INE para regular y fiscalizar los gastos de los procesos políticos internos de los partidos.

La eliminación de los mecanismos de “Compulsa”, que —según explicó— permitían detectar la posible participación de servidores públicos como observadores electorales.

El criterio de las llamadas “boletas planchadas”, es decir, boletas sin marcas evidentes de haber sido depositadas en una urna, que calificó como “una invitación al fraude electoral”.

Morena, rindieron protesta como representantes de sus respectivos partidos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al arranque del proceso electoral 2026-2027.

En el inicio formal de los trabajos rumbo a los comicios de 2027, ambos líderes partidistas se incorporaron a la llamada herradura de la democracia, desde donde participarán en las deliberaciones y trabajos del máximo órgano de dirección del INE.

Con su incorporación, las dirigencias nacionales de dos de los principales partidos políticos del país tendrán presencia directa en el Consejo General del INE durante el desarrollo del proceso