Duolingo dará 25 mil licencias gratuitas a estudiantes de formación en inteligencia artificial: ATDT

Formación digital en México

El aprendizaje del inglés se incorporará como un apoyo adicional para los estudiantes de la segunda generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, luego de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y Duolingo concretaron una alianza para facilitar el acceso gratuito a esta herramienta.

A través de esta colaboración se entregarán 25 mil licencias de Super Duolingo, con las que los estudiantes podrán fortalecer sus conocimientos del idioma mientras avanzan en su formación tecnológica. El inglés forma parte de los trayectos obligatorios para obtener la certificación, de manera paralela a las habilidades técnicas.

Formación digital

Raúl Soto, director ejecutivo del Infotec, institución a cargo del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, señaló que el dominio del inglés es una herramienta importante para la reconversión digital de los estudiantes y para ampliar sus oportunidades laborales en el sector de Tecnologías de la Información.

Explicó que para la ATDT es relevante reforzar el aprendizaje del idioma para evitar que se convierta en una barrera durante la preparación de quienes participan en el programa. En este sentido, Duolingo se suma a las empresas que respaldan la iniciativa de capacitación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software.

Las licencias estarán dirigidas a estudiantes con niveles básicos de inglés, correspondientes a A1, A2 y B1-, con el objetivo de que puedan construir bases sólidas y avanzar progresivamente. Además del contenido de la versión gratuita, Super Duolingo ofrece vidas ilimitadas, prácticas de habilidades, repaso de errores y acceso sin anuncios.

Acceso sin costo

El esquema permitirá que 25 mil personas utilicen las licencias de manera simultánea y sin costo. La plataforma ofrece una metodología flexible y adaptativa que puede utilizarse desde dispositivos móviles, lo que permitirá a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, practicar de forma constante y recibir retroalimentación inmediata.

Kim de Anda, directora Regional de Marketing de Duolingo LATAM, destacó que la colaboración con la ATDT y el Gobierno de México representa una oportunidad para ampliar el acceso a la educación mediante la tecnología y contribuir al desarrollo de habilidades relevantes para el futuro profesional de los estudiantes.

La directiva agregó que la inteligencia artificial está transformando la manera de aprender y trabajar, mientras que el inglés puede facilitar el acceso a conocimiento y plataformas globales. La colaboración, señaló, forma parte de una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación y fortalecer las herramientas con las que las personas pueden participar en la economía y las oportunidades del futuro.